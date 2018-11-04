Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMLAR YAYALARA YASAK!

Hürriyet Ankara okurlarıyla omuz omuza vererek kent sorunlarını gündeme getiren WhatsApp Şehir Hattı, Ankaralıların sesi olmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanından WhatsApp Şehir Hattı’na gönderilen fotoğraf ve şikâyetlerde okurlarımız ‘yaya yolu’ olan kaldırımlardaki araç ve çöp konteyneri gibi işgallerden dert yanıyor.

İŞ YERLERİNİN OTOPARKI GİBİ

* Aşağı Öveçler Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda, mesai saatlerinde yaya kaldırımlarından yürümek maalesef mümkün değil. Bunun nedeni de kaldırıma park etmiş araçlar. Özellikle 1314, 1324, 1326, 1329 ve 1333. cadde ile çevre sokaklardaki kaldırımlar, buradaki iş yerlerinin otoparkı gibi kullanılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne ve 153 Mavi Masa’ya bu konuda defalarca yapılan sözlü ve yazılı şikâyete rağmen, kaldırımları işgal edenler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.

Halit UYGUN

KONTEYNERDEN YÜRÜYEMİYORUZ

* Ümitköy’de Teona Sitesi’nin önünden bırakın engelli vatandaşları, hiçbir engeli olmayanların bile yürümesi zor. Bu çöp konteynerleri kaldırım boyunca dizili.

İhsan DEMİRTAŞ

DÜKKÂNLAR YOLUMUZU İŞGAL EDİYOR

* Mamak’ın Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi’ndeki dükkânlar, kaldırımları işgal ediyor, mallarını kapı önünde sergiliyor. Bazı noktalarda yürünecek kaldırım bile kalmıyor. Mamak Belediyesi bu konuyla ilgilensin.