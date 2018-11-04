Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
04.11.2018 - 17:28Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIMLAR YAYALARA YASAK!

Hürriyet Ankara okurlarıyla omuz omuza vererek kent sorunlarını gündeme getiren WhatsApp Şehir Hattı, Ankaralıların sesi olmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanından WhatsApp Şehir Hattı’na gönderilen fotoğraf ve şikâyetlerde okurlarımız ‘yaya yolu’ olan kaldırımlardaki araç ve çöp konteyneri gibi işgallerden dert yanıyor.

İŞ YERLERİNİN OTOPARKI GİBİ

* Aşağı Öveçler Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda, mesai saatlerinde yaya kaldırımlarından yürümek maalesef mümkün değil. Bunun nedeni de kaldırıma park etmiş araçlar. Özellikle 1314, 1324, 1326, 1329 ve 1333. cadde ile çevre sokaklardaki kaldırımlar, buradaki iş yerlerinin otoparkı gibi kullanılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne ve 153 Mavi Masa’ya bu konuda defalarca yapılan sözlü ve yazılı şikâyete rağmen, kaldırımları işgal edenler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.

Halit UYGUN

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KONTEYNERDEN YÜRÜYEMİYORUZ

* Ümitköy’de Teona Sitesi’nin önünden bırakın engelli vatandaşları, hiçbir engeli olmayanların bile yürümesi zor. Bu çöp konteynerleri kaldırım boyunca dizili.

İhsan DEMİRTAŞ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

 DÜKKÂNLAR YOLUMUZU İŞGAL EDİYOR

* Mamak’ın Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi’ndeki dükkânlar, kaldırımları işgal ediyor, mallarını kapı önünde sergiliyor. Bazı noktalarda yürünecek kaldırım bile kalmıyor. Mamak Belediyesi bu konuyla ilgilensin.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2018 tarihinde saat 17 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Zirveye güçlü yürüyüş

Zirveye güçlü yürüyüş

Vassell rüzgarı

Vassell rüzgarı

Büyükşehir müzelerden payını almayı unutmuş

Büyükşehir müzelerden payını almayı unutmuş

Yerel haberler

Ankaragücü-Kayserispor maçının ardından

Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü

Başkan Yaşar’dan çantacılara altyapı sözü

Tavşan kanı vandalizm

Tavşan kanı vandalizm

Buzun şampiyonları yeni tesiste yetişecek

Buzun şampiyonları yeni tesiste yetişecek

Ulus’ta gün batımı

Ulus’ta gün batımı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

05 Kasım 2018, Pazartesi
  • İmsak
    05:50
  • Guneş
    07:15
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:24
  • Akşam
    17:50
  • Yatsı
    19:10
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.