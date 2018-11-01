Okurların gözünden Ankara Sokakları

YAKINDA BALIK ÜREYECEK

* Kırkkonaklar Mahallesi 355. Sokak’ta, bölgedeki 5 sokağın yağmur suyu burada birikiyor. Çankaya Belediyesi’nin yaptığı kaldırım çalışmaları sonucu su tahliyesi yapılamadığından 1 senedir burada göl halini aldı. Yakında içinde kurbağa ve balık üremeye başlayacak, şimdiden yosunlaşma oldu. Kışın don olacağından sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturacak. Kaldırım her gün çökmekte ve parça parça yıkılmakta, üzerinden insanlar geçerken yıkılmasından korkuyoruz.

Hasan CEVAHİR

MKE’NİN ARKASI GÖLE DÖNÜYOR

* Tandoğan’daki Makina Kimya Enstitüsü’nün (MKE) kampüs arkasında bulunan varyant bağlantısında, her yağış sonrası aynı problem tekrarlanıyor; yol göle dönüyor. Bu noktanın acilen çözüme kavuşturulması gerekiyor.

DİREK YOLUN ORTASINDA

* Mamak Ege Mahallesi 763. Cadde’de yol ortasında bir elektrik direği var. Yorumu okuyuculara ve Enerjisa yetkililerine bırakıyorum.

YAĞMUR YAĞINCA HAVUZ GİBİ OLUYOR

* Burası Cemre Parkı. Yağmur yağınca tartan pistin yanı kocaman bir havuza dönüyor. Biz spor yapanlar ve park sakinleri her yağışta mağdurları oynuyoruz.

Alaattin TORUN

PARKI YANLIŞ PARK BOZDU

* Çukurambar 1439. Sokak’taki parkın bazı kısımları, civardaki kafe ve restoranlara gelen araçların uygunsuz park etmeleri nedeniyle kısa zamanda bozulmuştur. Parkın etrafına kaldırım yapılması gerekiyor.