Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
01.11.2018 - 09:37Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

YAKINDA BALIK ÜREYECEK

* Kırkkonaklar Mahallesi 355. Sokak’ta, bölgedeki 5 sokağın yağmur suyu burada birikiyor. Çankaya Belediyesi’nin yaptığı kaldırım çalışmaları sonucu su tahliyesi yapılamadığından 1 senedir burada göl halini aldı. Yakında içinde kurbağa ve balık üremeye başlayacak, şimdiden yosunlaşma oldu. Kışın don olacağından sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturacak. Kaldırım her gün çökmekte ve parça parça yıkılmakta, üzerinden insanlar geçerken yıkılmasından korkuyoruz.

Hasan CEVAHİR

Okurların gözünden Ankara Sokakları

MKE’NİN ARKASI GÖLE DÖNÜYOR

* Tandoğan’daki Makina Kimya Enstitüsü’nün (MKE) kampüs arkasında bulunan varyant bağlantısında, her yağış sonrası aynı problem tekrarlanıyor; yol göle dönüyor. Bu noktanın acilen çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

DİREK YOLUN ORTASINDA

* Mamak Ege Mahallesi 763. Cadde’de yol ortasında bir elektrik direği var. Yorumu okuyuculara ve Enerjisa yetkililerine bırakıyorum.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YAĞMUR YAĞINCA HAVUZ GİBİ OLUYOR

* Burası Cemre Parkı. Yağmur yağınca tartan pistin yanı kocaman bir havuza dönüyor. Biz spor yapanlar ve park sakinleri her yağışta mağdurları oynuyoruz.

Alaattin TORUN

Okurların gözünden Ankara Sokakları

PARKI YANLIŞ PARK BOZDU

* Çukurambar 1439. Sokak’taki parkın bazı kısımları, civardaki kafe ve restoranlara gelen araçların uygunsuz park etmeleri nedeniyle kısa zamanda bozulmuştur. Parkın etrafına kaldırım yapılması gerekiyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2018 tarihinde saat 08 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Sessiz çoğunluk sonucu belirler

Sessiz çoğunluk sonucu belirler

Kaldırım üzerinde açık tehlike

Kaldırım üzerinde açık tehlike

Yerel haberler

FETÖ'nün Emniyetteki Mahrem Yapılanması soruşturması: 88 şüpheli h...

Yerel haberler

Türk Telekom - Partizan: 77-72

Şampiyon Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Şampiyon Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Yerel haberler

Cumhurbaşkanlığı bütçe sunumunu Fuat Oktay yaptı

Yerel haberler

AK Parti'li Çelik: Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak

Yerel haberler

Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

01 Kasım 2018, Perşembe
  • İmsak
    04:46
  • Guneş
    06:10
  • Öğle
    11:38
  • İkindi
    14:28
  • Akşam
    16:54
  • Yatsı
    18:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.