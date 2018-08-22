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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

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Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
22.08.2018 - 15:47Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara Whatsapp şehir hatta okurlarımızın sesi olmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

ENGELLİ YOLUNDAKİ DURAK KALDIRILSIN

Okurların gözünden Ankara sokakları

* MEBUSEVLERİ Mahallesi’nde Önder Caddesi’ni Dögol Caddesi’ne bağlayan köşede engelli yolu üzerinde yer alan bu taksi durağının kaldırılmasını ya da başka bir yere konulmasını Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle sakinleri olarak talep ediyoruz.

YÜRÜYEN MERDİVEN UZUN ZAMANDIR ÇALIŞMIYOR

Okurların gözünden Ankara sokakları

* ARMADA AVM’nin önündeki yaya üst geçidinin yürüyen merdivenlerinin bir an önce onarılmasını istiyoruz. Yürüyen merdiven yıllardır çalışmıyor, gençler tabi ki koşarak çıkabiliyorlar ama bizler gerek yaşımızdan gerekse rahatsızlıklarımızdan dolayı çıkamıyoruz. Çok acil olmayan işler hemen yapılırken bunlar göz ardı ediliyor. Pervin OCAK

 RAMPADA KALAN KALANA

Okurların gözünden Ankara sokakları

* Çukurambar’da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin 1427. Cadde’ye bağlandığı rampada her yağışta sıkışıklığa neden oluyor. Sebebi ise asfaltın fazla kaygan olmasından kaynaklı olarak araçların yokuşta kalkış yapamaması. Son zamanlarda yağış olmamasına rağmen kalan araçlar da olmaya başladı. Alparslan BERK

ÇUBUK İÇİN SERVİS TALEBİ

* YILDIRIM Beyazıt Üniversitesi’nin bazı fakülteleri Çubuk’a taşınmış. Bu yıl eğitim orada yapılacak. Ankara merkezindeki ilçe ve mahallelerden öğrenciler servis olmadan Çubuk’a nasıl gidecekler? En azından Kızılay ya da benzeri bir yerden servis konulması gerekiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

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