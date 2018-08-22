Okurların gözünden Ankara sokakları

ENGELLİ YOLUNDAKİ DURAK KALDIRILSIN





* MEBUSEVLERİ Mahallesi’nde Önder Caddesi’ni Dögol Caddesi’ne bağlayan köşede engelli yolu üzerinde yer alan bu taksi durağının kaldırılmasını ya da başka bir yere konulmasını Büyükşehir Belediyesi’nden mahalle sakinleri olarak talep ediyoruz.

YÜRÜYEN MERDİVEN UZUN ZAMANDIR ÇALIŞMIYOR





* ARMADA AVM’nin önündeki yaya üst geçidinin yürüyen merdivenlerinin bir an önce onarılmasını istiyoruz. Yürüyen merdiven yıllardır çalışmıyor, gençler tabi ki koşarak çıkabiliyorlar ama bizler gerek yaşımızdan gerekse rahatsızlıklarımızdan dolayı çıkamıyoruz. Çok acil olmayan işler hemen yapılırken bunlar göz ardı ediliyor. Pervin OCAK

RAMPADA KALAN KALANA





* Çukurambar’da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin 1427. Cadde’ye bağlandığı rampada her yağışta sıkışıklığa neden oluyor. Sebebi ise asfaltın fazla kaygan olmasından kaynaklı olarak araçların yokuşta kalkış yapamaması. Son zamanlarda yağış olmamasına rağmen kalan araçlar da olmaya başladı. Alparslan BERK

ÇUBUK İÇİN SERVİS TALEBİ

* YILDIRIM Beyazıt Üniversitesi’nin bazı fakülteleri Çubuk’a taşınmış. Bu yıl eğitim orada yapılacak. Ankara merkezindeki ilçe ve mahallelerden öğrenciler servis olmadan Çubuk’a nasıl gidecekler? En azından Kızılay ya da benzeri bir yerden servis konulması gerekiyor.