Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
17.08.2018 - 10:44Son Güncelleme :

İlk bakışta tramvay rayını anımsatan bu derin çizgiler aslında fiber obtik altyapısı için kazılıp, öylece bırakılan derin yarıklar.

Hürriyet Haber

KAZDILAR GİTTİLER 1 AYDIR BEKLİYOR

Okurların gözünden Ankara sokakları

* Emek Mahallesi Veli Necdet Arığ Caddesi’nin ortasında muhtemelen fiber internet için kazı işlemi gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 aydır böyle duruyor.

GENÇLİK PARKI’NDA HAVUZ İSYANI

Okurların gözünden Ankara sokakları

 * Gençlik Parkı’nda şu sıcak temmuz ve ağustos aylarında insanların kenarında oturup nefes almaya çalışıp serinlediği havuz boş halde duruyor. Serinlemek şöyle dursun; çöl gibi havuzdan insanların yüzüne alev vuruyor. Ankara dışından gelmiş vatandaşlara Gençlik Parkı’nı gösterelim diye getirdiğimizde koskocaman bir çukurla karşılaşıyorlar, sanki gri Ankara sözünü doğrularcasına. Bakım yapılıyorsa da bula bula yaz ortasını mı buldular. Ayrıca çok büyük yatırımla havuzun ortasına yaptırılan fıskiyelerle ışık ve ses gösterisi de uzun süredir yapılmıyor. Yazık değil mi o kadar yatırıma masrafa?

ÇATIDA ÖLÜMLE DANS

Okurların gözünden Ankara sokakları

* Esat Caddesi’nde bir eve uydu bağlantısı yapmaya çalışan işçi, çatıda ölümle dans etti. Hiçbir güvenlik önlemi almadan kiremitlerin arasında onlarca metre yükseklikteki çatıdan aşağı sarkarak tehlikeli hareketler yaptı.

E.B.

 

KALDIRIMDAN ARABA EKSİK OLMUYOR

Okurların gözünden Ankara sokakları

* Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Maltepe bölgesindeki kaldırımda manzaralar hep aynı. Arabalar kaldırımdan eksik olmuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’ni göreve davet ediyoruz.

YANGIN TEHLİKESİ VAR

Okurların gözünden Ankara sokakları

* Örnek Mahallesi’nde 662/4 Sokak’ta çevre sakinleri ağaç dalları ve çalı çırpıyı yığmışlar. Biri izmarit atsa yanacak, bahçe ve binalara sıçrayacak. Altındağ Belediyesi’nden burayı temizlemelerini rica ediyoruz.

GENÇLİK CADDESİ TÜNELİ ÇALIŞMALARA EKLENSİN

* Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna’ya sesleniyorum. Ankara’da yağmur yağdığında sularla dolan altgeçitlerinin altyapısını geliştireceklerini duyduk. Anıttepe’de bulunan Gençlik Caddesi Tünelini’de altyapı çalışmalarına ne olur ilave etsin. Orası da her yağmurda sularla doluyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda zoonoz hastalığına karşı uyardı...

Yerel haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na ilişkin sağlık bilgi notu 

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ...

Yerel haberler

İbrahim Kalın: Türkiye kimseyle gerilimden yana, ekonomik savaş peş...

İsmail Demir: ATAKın gelişmiş modelleri de gelecek

İsmail Demir: ATAK'ın gelişmiş modelleri de gelecek

Yerel haberler

flaş//3

Keçiören’de ABD menşeili firmalara ruhsat yok

Keçiören’de ABD menşeili firmalara ruhsat yok

Altındağlı çocukların bayramlık sevinci

Altındağlı çocukların bayramlık sevinci

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Ağustos 2018, Cuma
  • İmsak
    04:21
  • Guneş
    05:55
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:45
  • Akşam
    19:51
  • Yatsı
    21:18
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri