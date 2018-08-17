Okurların gözünden Ankara sokakları

KAZDILAR GİTTİLER 1 AYDIR BEKLİYOR

* Emek Mahallesi Veli Necdet Arığ Caddesi’nin ortasında muhtemelen fiber internet için kazı işlemi gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 aydır böyle duruyor.

GENÇLİK PARKI’NDA HAVUZ İSYANI





* Gençlik Parkı’nda şu sıcak temmuz ve ağustos aylarında insanların kenarında oturup nefes almaya çalışıp serinlediği havuz boş halde duruyor. Serinlemek şöyle dursun; çöl gibi havuzdan insanların yüzüne alev vuruyor. Ankara dışından gelmiş vatandaşlara Gençlik Parkı’nı gösterelim diye getirdiğimizde koskocaman bir çukurla karşılaşıyorlar, sanki gri Ankara sözünü doğrularcasına. Bakım yapılıyorsa da bula bula yaz ortasını mı buldular. Ayrıca çok büyük yatırımla havuzun ortasına yaptırılan fıskiyelerle ışık ve ses gösterisi de uzun süredir yapılmıyor. Yazık değil mi o kadar yatırıma masrafa?

ÇATIDA ÖLÜMLE DANS





* Esat Caddesi’nde bir eve uydu bağlantısı yapmaya çalışan işçi, çatıda ölümle dans etti. Hiçbir güvenlik önlemi almadan kiremitlerin arasında onlarca metre yükseklikteki çatıdan aşağı sarkarak tehlikeli hareketler yaptı.

E.B.

KALDIRIMDAN ARABA EKSİK OLMUYOR





* Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Maltepe bölgesindeki kaldırımda manzaralar hep aynı. Arabalar kaldırımdan eksik olmuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’ni göreve davet ediyoruz.

YANGIN TEHLİKESİ VAR





* Örnek Mahallesi’nde 662/4 Sokak’ta çevre sakinleri ağaç dalları ve çalı çırpıyı yığmışlar. Biri izmarit atsa yanacak, bahçe ve binalara sıçrayacak. Altındağ Belediyesi’nden burayı temizlemelerini rica ediyoruz.

GENÇLİK CADDESİ TÜNELİ ÇALIŞMALARA EKLENSİN

* Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna’ya sesleniyorum. Ankara’da yağmur yağdığında sularla dolan altgeçitlerinin altyapısını geliştireceklerini duyduk. Anıttepe’de bulunan Gençlik Caddesi Tünelini’de altyapı çalışmalarına ne olur ilave etsin. Orası da her yağmurda sularla doluyor.