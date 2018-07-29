Okurların gözünden Ankara sokakları



AKAN SUYA YAZIK DEĞİL Mİ?

* BİRLİK Mahallesi’nde Doğukent Caddesi ile 392. Cadde’nin köşesindeki su kaçağı aşağı yukarı bir aydır akıyor. Çevre esnafı ve gören kişilerin ASKİ’ye yaptıkları ihbarlar işe yaramadı, ekipleri sadece gelip gidiyorlar. Boşa akan suya yazık değil mi?

Leyla TUNCA



YARIKLAR BIKTIRDI

* BAHÇELİEVLER’de 67. Sokak ve 46. Sokak’ın hali acınası durumda. Asfalt kazıldı, yarıklar oluştu, hâlen yol düzeltilmedi.



HAMAMÖNÜ’NDE DEĞNEKÇİLER TÜREDİ

* ULUS Talatpaşa Bulvarı’ndaki Hamamönü Saat Kulesi önünde bekleyen bu çocuklar, sabahtan akşama kadar aracını parkeden vatandaşlara, yol boyunca otopark ücretsiz olduğu halde değnekçilik yapıyor.



BİNADAN SU ÇIKIYOR

* BEŞİKKAYA Mahallesi 2015. Cadde üzerinde Ekin Çamlık Sağlık Ocağı karşısında inşaat halinde bir bina var. 5-6 aydır binadan şebeke suyu çıkıyor, inşaatı yapan müteahhit kaçmış. Çıkan su yollara akıyor ve yandaki binaları da tehdit etmeye başladı. ASKİ’yi konuyla ilgili olarak aradık fakat binadan çıkan suya kimse müdahalede bulunmadı.



KALDIRIMLAR DAĞILDI

* MAMAK Abidinpaşa’da Bağlarbaşı Caddesi Kısıklı Sokak girişindeki kaldırım senelerdir böyle. Bu caddenin kaldırım taşları altları betonla iyi doldurulmadığı için kar ve yağmur yağdıktan sonra dağılıyor. Cadde boyunca kaldırımların elden geçmesi lazım.





MANTOLAMA İÇTEN DEĞİL DIŞTAN OLMALI

* Tarihi değeri olan Ulus Sümerbank binasının dışına mantolama yapılıyor; bu doğru bir uygulama değildir. Böyle binalarda yalıtım içten yapılır.

İbrahim ÇAKMANUS



ENGELLİ PARKINA KONTEYNER ENGELİ

* BAHÇELİEVLER 7. Cadde’de 72. Cadde girişinde engelli park yeri var ancak birkaç gündür burada belediye çöp konteyneri duruyor. Konteynerin alınarak engellilerin park etmesine engel olunmaması gerekli.