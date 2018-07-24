Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
24.07.2018 - 10:35Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Yerel Haberler
Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara Sokakları
MEŞE FİDANLARI ÇÖP OLMASIN

* Meşe ağacı, 50 yıldan sonra palamut vermeye başlıyormuş. Atatürk Bulvarı ile Akay Caddesi’nin kesiştiği köşede (TBMM Ek Hizmet Binası önünde) her sene bol miktarda palamut veren yıllanmış bir meşe ağacı var. Dökülen palamutların bir kısmı yan taraftaki çim alana düşüyor ve fotoğrafta görüldüğü gibi yüzlercesi orada çimleniyor, kök salıyor. Kök salıyor da ne oluyor diyeceksiniz... Olan şu: Çimler uzayıp biçilince bu körpe meşe fidanları da çimlerle beraber biçilip çöpe atılıyor. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, belediyeler bu hazır ve hayat bulmuş fidanları değerlendiremez mi?

Okurların gözünden Ankara Sokakları
ETİKETLERİNİZİ SÖKÜN DUVARLARIMIZI TEMİZLEYİN

* Türk Telekom tarafından apartman girişlerine duyuru etiketleri yapıştırılmakta ve bina sakinlerinin tepkisini çekmektedir. Yapışkanı nedeniyle yerinden sökülemeyen etiketlerden şikâyetçiyiz. Lütfen etiketlerinizi sökün ve duvarlarımızı eski haline getirin.

U. ÖZGÜNAY

 Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIM HARAP HALDE

* Dikmen Karapınar Mahallesi 1173. Sokak’ın kaldırımları yıllardır bu şekilde bekliyor. Çankaya Belediyesi konuyla ilgilenmiyor.

 Okurların gözünden Ankara Sokakları

YAPILDIKTAN SONRA BÖYLE OLDU

* Bağlıca’da Güzelköy Caddesi yol ve tretuvar yapımından sonra bu hale geldi. 4 aydır bu şekilde duruyor, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisini bekliyoruz.

 SU YOK YOL YOK ALTYAPI YOK

* Kahramankazan’da Dağyaka Mahallesi Serpmeevler bölgesinde 500 adete yakın fabrika binası var. Tahminen 5 bin civarında çalışan vatandaş var. Bölgede ne suyumuz var, ne doğru dürüst yolumuz var, ne de alt yapı diye birşey var. ‘Kimsiniz’ diye soranımız yok.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Hurriyet.com.tr’nin Ankara haberleri bölümünde, DHA’nın abonelerine gönderdiği Ankara haberleri otomatik olarak derlenmektedir. hurriyet.com.tr editörleri otomatik akış içinde Okurların gözünden Ankara Sokakları haberine editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajanslar sorumludur.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Dünya zaten tımarhane

Dünya zaten tımarhane

Doktor kafa travması geçirdi

Doktor kafa travması geçirdi

Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu

Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu

Yerel haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan mevkidaşını aradı, 'yardıma h...

Gökçek’ten Ankapark’a üç şartlı öneri

Gökçek’ten Ankapark’a üç şartlı öneri

Yerel haberler

Ankara'da 'bozuk mühimmatlar' imha edilecek 

Süs havuzlarında tehlikeli serinleme

Süs havuzlarında tehlikeli serinleme

Yiğiner umut saçtı

Yiğiner umut saçtı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Temmuz 2018, Salı
  • İmsak
    03:47
  • Guneş
    05:33
  • Öğle
    13:01
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:18
  • Yatsı
    21:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri