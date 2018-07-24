 Okurların gözünden Ankara Sokakları



MEŞE FİDANLARI ÇÖP OLMASIN

* Meşe ağacı, 50 yıldan sonra palamut vermeye başlıyormuş. Atatürk Bulvarı ile Akay Caddesi’nin kesiştiği köşede (TBMM Ek Hizmet Binası önünde) her sene bol miktarda palamut veren yıllanmış bir meşe ağacı var. Dökülen palamutların bir kısmı yan taraftaki çim alana düşüyor ve fotoğrafta görüldüğü gibi yüzlercesi orada çimleniyor, kök salıyor. Kök salıyor da ne oluyor diyeceksiniz... Olan şu: Çimler uzayıp biçilince bu körpe meşe fidanları da çimlerle beraber biçilip çöpe atılıyor. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, belediyeler bu hazır ve hayat bulmuş fidanları değerlendiremez mi?



ETİKETLERİNİZİ SÖKÜN DUVARLARIMIZI TEMİZLEYİN

* Türk Telekom tarafından apartman girişlerine duyuru etiketleri yapıştırılmakta ve bina sakinlerinin tepkisini çekmektedir. Yapışkanı nedeniyle yerinden sökülemeyen etiketlerden şikâyetçiyiz. Lütfen etiketlerinizi sökün ve duvarlarımızı eski haline getirin.

U. ÖZGÜNAY

KALDIRIM HARAP HALDE

* Dikmen Karapınar Mahallesi 1173. Sokak’ın kaldırımları yıllardır bu şekilde bekliyor. Çankaya Belediyesi konuyla ilgilenmiyor.

YAPILDIKTAN SONRA BÖYLE OLDU

* Bağlıca’da Güzelköy Caddesi yol ve tretuvar yapımından sonra bu hale geldi. 4 aydır bu şekilde duruyor, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisini bekliyoruz.

SU YOK YOL YOK ALTYAPI YOK

* Kahramankazan’da Dağyaka Mahallesi Serpmeevler bölgesinde 500 adete yakın fabrika binası var. Tahminen 5 bin civarında çalışan vatandaş var. Bölgede ne suyumuz var, ne doğru dürüst yolumuz var, ne de alt yapı diye birşey var. ‘Kimsiniz’ diye soranımız yok.