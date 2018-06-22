Okurların gözünden Ankara sokakları



DİKMEN’İ SEL ALDI

* DİKMEN Caddesi’ni Konya Yolu’na bağlayan Kepekli Kavşağı’nda araçlar sel yüzünden yolda kaldı.



MAMAK’IN KADERİ OLDU

* TÜRKÖZÜ 342. Cadde’yi sel aldı. Burada bir çalışma yapsalar artık, bu görüntüler Mamak’ı kaderi oldu. Dükkanlarımızı sel basıyor, neden Büyükşehir Belediyesi ilgilenmiyor, neden biz bu haldeyiz?



HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA

* KIRKKONAKLAR’daki Mercan Sokak her yağmur yağdığında bu hale geliyor.

KALDIRIMDA VALE ENGELİ

* GAZİOSMANPAŞA Attar Sokak’ta valelerin kaldırıma yerleştirdiği kulübe nedeni ile kaldırımda yayaların imkanı yok.

DİK PARK YOLU KAPATIYOR

* ÇUKURAMBAR 1443. Cadde’de bulunan The Green Park Otel’in karşısındaki kaldırıma araçlar dik olarak park ediliyor. Yolun bir şeridi kapanıyor. Aşağıdan bir araç gelirse yukarıdan gelen duruyor veya tersi oluyor. Sabırsız sürücüler arasında her gün kavgaya varan tartışma çıkıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün trafik polislerini görevlendirerek buradaki araçlara ceza uygulaması gerekli.