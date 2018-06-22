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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

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Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
22.06.2018 - 13:53Son Güncelleme :

Başkent’te önceki gün akşamüstü saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış, kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden oldu. Okurlarımız, çektikleri görüntüleri WhatsApp Şehir Hattı ile paylaştı.

Yerel Haberler
Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara sokakları
DİKMEN’İ SEL ALDI

* DİKMEN Caddesi’ni Konya Yolu’na bağlayan Kepekli Kavşağı’nda araçlar sel yüzünden yolda kaldı.

Okurların gözünden Ankara sokakları
MAMAK’IN KADERİ OLDU

* TÜRKÖZÜ 342. Cadde’yi sel aldı. Burada bir çalışma yapsalar artık, bu görüntüler Mamak’ı kaderi oldu. Dükkanlarımızı sel basıyor, neden Büyükşehir Belediyesi ilgilenmiyor, neden biz bu haldeyiz?

Okurların gözünden Ankara sokakları
HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA

* KIRKKONAKLAR’daki Mercan Sokak her yağmur yağdığında bu hale geliyor.

KALDIRIMDA VALE ENGELİ

* GAZİOSMANPAŞA Attar Sokak’ta valelerin kaldırıma yerleştirdiği kulübe nedeni ile kaldırımda yayaların imkanı yok.

DİK PARK YOLU KAPATIYOR

* ÇUKURAMBAR 1443. Cadde’de bulunan The Green Park Otel’in karşısındaki kaldırıma araçlar dik olarak park ediliyor. Yolun bir şeridi kapanıyor. Aşağıdan bir araç gelirse yukarıdan gelen duruyor veya tersi oluyor. Sabırsız sürücüler arasında her gün kavgaya varan tartışma çıkıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün trafik polislerini görevlendirerek buradaki araçlara ceza uygulaması gerekli.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2018 tarihinde saat 13 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

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