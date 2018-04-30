Okurların gözünden Ankara sokakları



KAPILARIN ÖNÜ ÇÖPLÜK OLDU

* DİKMEN’de Sinan Caddesi’ndeki direklere monte edilen çöp kutuları böyle olunca kapı önleri de çöplük olmuş. Çankaya Belediyesi’nin dikkatine.

* 15 TEMMUZ Bulvarı’ndan Bağlıca’ya ulaşmaya çalışan araçlar, Bağlıca Migros önündeki ışıklı yaya geçişi nedeniyle 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturuyor. Akşam saatlerinde herkes eve dönmeye çalışırken konvoyun ucu nerede belli değil. Bu noktaya yaya üst geçidi yapılması gerekiyor. Karşıdan karşıya geçen yayalar da tehlike yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi bu konuda duyarsız kalmamalı.

İsmail Can KÜLTE

* ÇANKAYA Belediyesi’ne iki yüz metre uzaklıktaki Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi’nde kaldırımların hali içler acısı durumda.

* CİNNAH Caddesi’nde görme engelli vatandaşlar için yapılan yolların en son hali bu şekilde.

* BİLKENT’teki geri dönüşüm konteynerleri hep bu durumda. Görüntü kirliliğine bir çözüm istiyoruz.

* BAŞKENTRAY’da istasyonların üstü açık. Kış aylarında buzlanma olduğu zaman yolcuların raylara düşmesini ne önleyecek? Platform kapılarının olması gerekiyor. Yoksa kaza kaçınılmaz olur. Ayrıca Başkentray’dan Ankaray’a aktarma yaparken ücret kesintisi oluyor. Raylı sistemden raylı sisteme kesmemesi lazım. Kızılay’da metrodan Ankaray’a ücretli aktarma yok.

Öte yandan Başkentray istasyonlarında sigara içiliyor, platform ve rayların üstünü izmaritler süslüyor. Bu konuda yolcuları uyaran herhangi bir şey yok.

* REMZİ Oğuz Arık Mahallesi Şimşek Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarında kaldırımlardaki bu çirkin görüntü ve engeller mahalleliyi rahatsız ediyor.