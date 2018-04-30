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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

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Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
30.04.2018 - 01:00Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor. Bir Hürriyet Ankara okuru WhatsApp Şehir Hattı’na Sincan-Kayaş arasında sefer yapan Başkentray’la ilgili şikayetlerini iletti.

Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara sokakları
KAPILARIN ÖNÜ ÇÖPLÜK OLDU

* DİKMEN’de Sinan Caddesi’ndeki direklere monte edilen çöp kutuları böyle olunca kapı önleri de çöplük olmuş. Çankaya Belediyesi’nin dikkatine.

Okurların gözünden Ankara sokaklarıYAYA ÜST GEÇİDİ YAPILSIN

* 15 TEMMUZ Bulvarı’ndan Bağlıca’ya ulaşmaya çalışan araçlar, Bağlıca Migros önündeki ışıklı yaya geçişi nedeniyle 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturuyor. Akşam saatlerinde herkes eve dönmeye çalışırken konvoyun ucu nerede belli değil. Bu noktaya yaya üst geçidi yapılması gerekiyor. Karşıdan karşıya geçen yayalar da tehlike yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi bu konuda duyarsız kalmamalı.

İsmail Can KÜLTE

Okurların gözünden Ankara sokaklarıBELEDİYEYE 200 METRE UZAKTA KIRIK-DÖKÜK

* ÇANKAYA Belediyesi’ne iki yüz metre uzaklıktaki Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi’nde kaldırımların hali içler acısı durumda.

Okurların gözünden Ankara sokaklarıCİNNAH’TA SARI ŞERİTLİ YOLLAR PERİŞAN HALDE

* CİNNAH Caddesi’nde görme engelli vatandaşlar için yapılan yolların en son hali bu şekilde.

Okurların gözünden Ankara sokaklarıGÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM İSTİYORUZ

* BİLKENT’teki geri dönüşüm konteynerleri hep bu durumda. Görüntü kirliliğine bir çözüm istiyoruz.

BAŞKENTRAY’DA PLATFORM, AKTARMA VE SİGARA TEPKİSİ

* BAŞKENTRAY’da istasyonların üstü açık. Kış aylarında buzlanma olduğu zaman yolcuların raylara düşmesini ne önleyecek? Platform kapılarının olması gerekiyor. Yoksa kaza kaçınılmaz olur. Ayrıca Başkentray’dan Ankaray’a aktarma yaparken ücret kesintisi oluyor. Raylı sistemden raylı sisteme kesmemesi lazım. Kızılay’da metrodan Ankaray’a ücretli aktarma yok.

Öte yandan Başkentray istasyonlarında sigara içiliyor, platform ve rayların üstünü izmaritler süslüyor. Bu konuda yolcuları uyaran herhangi bir şey yok.

Okurların gözünden Ankara sokaklarıKALDIRIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ENGELİ

* REMZİ Oğuz Arık Mahallesi Şimşek Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarında kaldırımlardaki bu çirkin görüntü ve engeller mahalleliyi rahatsız ediyor.

Etiketler: WHATSAPP , şehir hattı , okur şikayeti , ankara

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Nisan 2018 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

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