Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
24.04.2018 - 15:01Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Yerel Haberler
Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara sokakları
KAFA YARAN AYDINLATMA BAĞLANTISI

*

BALGAT

1379. Sokak’ta Başkent EDAŞ’ı defalarca aramamıza rağmen aylardır kaldırım üstünde duran bu aydınlatma direğinin vidalarını yaptıramadık. Bunun yüzünden çok insan düştü burada, bir arkadaşımız kafasını yardı.

Okurların gözünden Ankara sokakları
KORKULUKLAR KORKU SAÇIYOR

*

SIHHİYE

Köprüsü’nün korkulukları her an bir kazaya sebebiyet verebilir.

Okurların gözünden Ankara sokakları
KALDIRIM YOK YOLDAN YÜRÜYORUZ

*

YENİMAHALLE

Yakacık Mahallesi’nde oturuyorum. 3891. Cadde’de yaya kaldırımları olmadığından caddenin kenarında yürümek zorunda kalıyoruz ve trafik özellikle çöp ve hafriyat kamyonları da dahil olmak üzere oldukça yoğun. Bu çevreden geçen birçok insan cadde kenarında yürümek zorunda kalıyor. Bu durum bizler ve çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir.

Ayhan İNAN

Okurların gözünden Ankara sokakları
BAŞKENTRAY İSTASYONU’NA ÜST GEÇİT İSTİYORUZ

* Geçtğimiz günlerde açılışı yapılan ve Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray’ın

Elvankent

istasyonu önünde çift yönlü gidiş-geliş yol bulunuyor ve trafik çok yoğun şekilde seyretmektedir. Trenden inenlerin karşıya geçmek için can güvenlikleri bulunmamaktadır. Bir üst geçit yapılmalıdır.

Selami KESKİN

ACİL SERVİSE GİRMEK KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

 *

BİLKENT

Yolu üzerinde yapılan kavşaklı geçiş nedeniyle Atatürk Hastanesi Acil Servisi’ne giriş bir kâbus oldu. Geçtiğimiz gün Beytepe tarafından gelip acile hasta götürmek istedik ancak giriş yapamadığımız için önce Bilkent Yolu’ndan yukarıya sonra da Eskişehir Yolu’na oradan da Mustafa Kemal Mahallesi’ne sonra tekrar Bilkent Köprüsü’ne gelip Diyanet’in yanından zorla içeriye girdik. Bir acil girişi böyle mi olur?

ELVANKENT’TE EGO MAĞDURİYETİ

*

ELVANKENT

gibi bir yerde 2-3 saatte EGO hattı mı olur? Hat numarası 567, sabah akşam mağdur oluyoruz.

Etiketler: ANKARA , ŞEHİRHATTI , YERELHABER

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Nisan 2018 tarihinde saat 15 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Samsat'taki depremle ilgili bilgi a...

AK Partili Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AK Partili Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

Kılıçdaroğlu: Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım, yemezler

Kılıçdaroğlu: Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım, yem...

Ankarada hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi

Yerel haberler

Erdoğan: Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti (Geniş habere ek) 

Yerel haberler

Viacon 50 ülkeyi Türkiye'den yönetecek

İYİ Partinin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener oldu

Erdoğan: Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti (Geniş haber)

Erdoğan: Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti (Geniş haber) 

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

25 Nisan 2018, Çarşamba
  • İmsak
    04:17
  • Guneş
    05:50
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    16:38
  • Akşam
    19:43
  • Yatsı
    21:10
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri