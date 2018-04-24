Okurların gözünden Ankara sokakları

KAFA YARAN AYDINLATMA BAĞLANTISI
*BALGAT
1379. Sokak’ta Başkent EDAŞ’ı defalarca aramamıza rağmen aylardır kaldırım üstünde duran bu aydınlatma direğinin vidalarını yaptıramadık. Bunun yüzünden çok insan düştü burada, bir arkadaşımız kafasını yardı.
*SIHHİYE
Köprüsü’nün korkulukları her an bir kazaya sebebiyet verebilir.
*YENİMAHALLE
Yakacık Mahallesi’nde oturuyorum. 3891. Cadde’de yaya kaldırımları olmadığından caddenin kenarında yürümek zorunda kalıyoruz ve trafik özellikle çöp ve hafriyat kamyonları da dahil olmak üzere oldukça yoğun. Bu çevreden geçen birçok insan cadde kenarında yürümek zorunda kalıyor. Bu durum bizler ve çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir.
Ayhan İNAN
* Geçtğimiz günlerde açılışı yapılan ve Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray’ınElvankent
istasyonu önünde çift yönlü gidiş-geliş yol bulunuyor ve trafik çok yoğun şekilde seyretmektedir. Trenden inenlerin karşıya geçmek için can güvenlikleri bulunmamaktadır. Bir üst geçit yapılmalıdır.
Selami KESKİNACİL SERVİSE GİRMEK KÂBUSA DÖNÜŞTÜ
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Yolu üzerinde yapılan kavşaklı geçiş nedeniyle Atatürk Hastanesi Acil Servisi’ne giriş bir kâbus oldu. Geçtiğimiz gün Beytepe tarafından gelip acile hasta götürmek istedik ancak giriş yapamadığımız için önce Bilkent Yolu’ndan yukarıya sonra da Eskişehir Yolu’na oradan da Mustafa Kemal Mahallesi’ne sonra tekrar Bilkent Köprüsü’ne gelip Diyanet’in yanından zorla içeriye girdik. Bir acil girişi böyle mi olur?ELVANKENT’TE EGO MAĞDURİYETİ
*ELVANKENT
gibi bir yerde 2-3 saatte EGO hattı mı olur? Hat numarası 567, sabah akşam mağdur oluyoruz.
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