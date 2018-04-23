Okurların gözünden Ankara sokaklar



ONARILMAYAN ASFALT TEHLİKE SAÇIYOR

* AŞIKPAŞA Mahallesi 208. ve 209. sokakların kesişme noktasındaki ASKİ çalışmasının ardından onarılmayan asfalt, araçlar için tehlike arz ediyor.



KALDIRIMDAKİ KAPAK TUZAĞI

* BALGAT’ta Osmanlı Caddesi üzerinde Hüsrev Lokantası’nın hemen yanında kaldırımın ortasındaki bu kapak yıllardır onarılmayı bekliyor. Tamir edip değiştirmek için birinin içine düşmesini mi bekliyorlar?

10 DAKİKALIK MESAFEYE 2 DOLMUŞA BİNİYORUZ

* TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1940. Cadde’de oturuyorum. Buradan 10 dakika mesafedeki Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne giden ne dolmuş ne de belediye otobüsü var. İki ayrı dolmuşa binip hastaneye gidebiliyorsunuz. Hem para hem de zaman kaybı. Ya da taksiyle 20 TL verip gideceksiniz. Buradan geçen otobüs ve dolmuşlar, maalesef arka semtleri dolaşıyorlar. EGO yetkilileri konuyla ilgili bir çalışma yapsalar, güzergâh değişimi ya da farklı bir sefer açılsa sorun çözülür.