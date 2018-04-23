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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokaklar

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Okurların gözünden Ankara sokaklar

Hürriyet Haber
23.04.2018 - 16:23Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor. Yaşamkent Mahallesi 3265. Cadde Başkent Sitesi Kavşağı’nda yaşanan kazalara dikkat çeken okurumuz, yetkililerin önlem almasını trafik ışığı konulmasını istiyor.

Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara sokaklar
ONARILMAYAN ASFALT TEHLİKE SAÇIYOR

* AŞIKPAŞA Mahallesi 208. ve 209. sokakların kesişme noktasındaki ASKİ çalışmasının ardından onarılmayan asfalt, araçlar için tehlike arz ediyor.

Okurların gözünden Ankara sokaklar
KALDIRIMDAKİ KAPAK TUZAĞI

* BALGAT’ta Osmanlı Caddesi üzerinde Hüsrev Lokantası’nın hemen yanında kaldırımın ortasındaki bu kapak yıllardır onarılmayı bekliyor. Tamir edip değiştirmek için birinin içine düşmesini mi bekliyorlar?

 

10 DAKİKALIK MESAFEYE 2 DOLMUŞA BİNİYORUZ

* TURGUT ÖZAL MAHALLESİ  1940. Cadde’de oturuyorum. Buradan 10 dakika mesafedeki Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne giden ne dolmuş ne de belediye otobüsü var. İki ayrı dolmuşa binip hastaneye gidebiliyorsunuz. Hem para hem de zaman kaybı. Ya da taksiyle 20 TL verip gideceksiniz. Buradan geçen otobüs ve dolmuşlar, maalesef arka semtleri dolaşıyorlar. EGO yetkilileri konuyla ilgili bir çalışma yapsalar, güzergâh değişimi ya da farklı bir sefer açılsa sorun çözülür.

Etiketler: ANKARA , ŞEHİRHATTI , HÜRRİYETANKARA , Hürriyetankara

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokaklar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2018 tarihinde saat 16 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokaklar haberi güncellenecektir.

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