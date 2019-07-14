Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

HAVUZ TEMİZLENDİ

Çevresine duyarlı bir okurumuzun, Demet Parkı’ndaki havuzun bakımsızlığını fotoğraflayarak paylaşmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parkta havuzda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İŞGALLER KALDIRILDI

Ulus Posta Caddesi ile Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde esnafın tezgahlarının kaldırımlara taşmasıyla ilgili okurlarımızdan gelen iletilerin WhatsApp Şehir Hattı’nda yayınlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler iki bölgeye giderek esnafı daha hassas olmaları konusunda uyararak tezgahları kaldırttı, kaldırım işgaline son verdirdi.

CADDELER DELİK DEŞİK

“Anıttep Yücetepe Mahallesi’nde caddeler delik deşik. Mahallemizdeki 87. Cadde ise çok büyük bir çukur var. İlgililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz.”

Kudret KAATSIZ

KERESTELER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

“Nasuh Akar Mahallesi’nde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yanındaki boş arsada bulunan keresteler, yıllardır kaldırılmıyor. İnsan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Ayrıca yangın çıkma olasılığı da var.”