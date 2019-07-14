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Ankara Haberleri: Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

ANKARA HABERLERİ

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

Hürriyet Haber
14.07.2019 - 09:40Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

HAVUZ TEMİZLENDİ

Çevresine duyarlı bir okurumuzun, Demet Parkı’ndaki havuzun bakımsızlığını fotoğraflayarak paylaşmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parkta havuzda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

İŞGALLER KALDIRILDI

Ulus Posta Caddesi ile Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde esnafın tezgahlarının kaldırımlara taşmasıyla ilgili okurlarımızdan gelen iletilerin WhatsApp Şehir Hattı’nda yayınlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler iki bölgeye giderek esnafı daha hassas olmaları konusunda uyararak tezgahları kaldırttı, kaldırım işgaline son verdirdi.

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

CADDELER DELİK DEŞİK

“Anıttep Yücetepe Mahallesi’nde caddeler delik deşik. Mahallemizdeki 87. Cadde ise çok büyük bir çukur var. İlgililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz.”

Kudret KAATSIZ

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

KERESTELER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

“Nasuh Akar Mahallesi’nde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yanındaki boş arsada bulunan keresteler, yıllardır kaldırılmıyor. İnsan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Ayrıca yangın çıkma olasılığı da var.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor haberi güncellenecektir.

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