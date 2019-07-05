Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

SON DURAK TEMİZLENDİ

Çevresine duyarlı bir okurumuzun, Kırkkonaklar Şemsettin Günaltay Caddesi’ndeki (Bademli son durak) çevre kirliliğini fotoğraflayarak Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’nda paylaşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgede gerekli incelemeleri yaparak detaylı bir temizlik ve bakım-onarım çalışması yaptı.







OTLAR BİÇİLDİ

Yenimahalle Macunköy Egepark çıkışı ve çevresini saran yabani otlara dikkat çeken okurumuzun iletisinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede detaylı bir temizlik gerçekleştirdi.







TABELA DÜZELTİLDİ

Bahçelievler 61. Cadde üzerinde devrilen yön levhası ile kaldırım taşlarının bozukluğunu WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen okurumuzun iletisinin sayfamızda yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli söz konusu levhayı yerine monte etti. Ekipler, kaldırım taşlarının ise yapım-onarım işinin ilçe belediyesinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti.