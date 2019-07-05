Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

Ankara Haberleri: Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

ANKARA HABERLERİ

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

Hürriyet Haber
05.07.2019 - 16:42Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

SON DURAK TEMİZLENDİ

Çevresine duyarlı bir okurumuzun, Kırkkonaklar Şemsettin Günaltay Caddesi’ndeki (Bademli son durak) çevre kirliliğini fotoğraflayarak Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’nda paylaşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgede gerekli incelemeleri yaparak detaylı bir temizlik ve bakım-onarım çalışması yaptı.

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

OTLAR BİÇİLDİ

Yenimahalle Macunköy Egepark çıkışı ve çevresini saran yabani otlara dikkat çeken okurumuzun iletisinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede detaylı bir temizlik gerçekleştirdi.

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

TABELA DÜZELTİLDİ

Bahçelievler 61. Cadde üzerinde devrilen yön levhası ile kaldırım taşlarının bozukluğunu WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen okurumuzun iletisinin sayfamızda yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli söz konusu levhayı yerine monte etti. Ekipler, kaldırım taşlarının ise yapım-onarım işinin ilçe belediyesinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Model uçak kursu başlıyor

Model uçak kursu başlıyor

Okullara boya yardımı

Okullara boya yardımı

Gazetecilik ödülleri başvuruları başladı

Gazetecilik ödülleri başvuruları başladı

Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz

Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz

Sokak hayvanlarının gönüllü dostları

Sokak hayvanlarının gönüllü dostları

Ankara buluşması

Ankara buluşması

Uyuşturucuya karşı el ele

Uyuşturucuya karşı el ele

Yeni transferler idmanda

Yeni transferler idmanda

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

06 Temmuz 2019, Cumartesi
  • İmsak
    03:25
  • Güneş
    05:19
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.