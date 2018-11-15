Okulun kömürlüğü kütüphane oldu

Kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenler el ele verirken, çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu. Ankara’da antikacılık yapan Egemen Kanık, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy çocukları için kömürlük olarak kullanılan alana kütüphane kurdu. Karaca Köyü İlkokul ve Anaokulu'nun, yer olmadığı için kömürlük olarak kullanılan sınıfı kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenlerle el ele veren Kanık'a, Karabulak Jandarma Karakolu ve çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu. "Kütüphane kurmak benim çocukluk hayalimdi” diyen Kanık, “Elime bir fırsat geçtiğinde Türkiye'nin neresi olursa olsun kütüphane kurmak istiyordum. Daha sonra elime kütüphane oluşturmaya yetecek bir meblağ geçti. Araştırmalarım sonucunda bir dernek aracılığıyla öğretmenlerimizle tanıştım ve Karaca’ya gittim. Okulun daha önce hiç kütüphanesi olmamış. Sınıflardan birinin kömürlük olarak kullanıldığını görünce kütüphaneyi buraya kurmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. Küçük bir köy okulu da olsa bence bütün okulların kütüphanesi olmalı" ifadelerini kullandı.

KİMSENİN AKLINA GELMEDİ

Beraberindeki şube müdürleri ve Karabulak Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerle birlikte kütüphaneyi gezen Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ise Kanık'ın okulun kömürlük olarak kullanılan sınıfını kütüphaneye çevirerek hiç kimsenin aklına gelmeyeceği bir şeyi başardığını söyledi. Köy sakinlerinden Abdullah Yardımcı da kütüphanenin montaj ve tadilat işlerini yaparak Kanık'a destek verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Kütüphanemiz her ne kadar küçük olsa da Doğubayazıt'ın köylerinde şu an 3 kütüphane olduğunu düşünürsek bizim için gerçekten çok güzel bir gelişme. İnşallah bu kütüphanelerin sayısı daha da artar ve bölgemizin çocukları da iyi bir kültüre sahip olarak vatanına ve milletine faydalı birer fert olurlar."