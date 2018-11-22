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Ankara Haberleri: Kolej bütçesi sınıfta kaldı

ANKARA HABERLERİ

Kolej bütçesi sınıfta kaldı

Doğahan GİRİTLİOĞLU- Ayça Gözde ÇETİN
22.11.2018 - 09:20Son Güncelleme :

Keçiören’de özel bir okul yaşadığı finansal sıkıntılardan dolayı eğitime son verme kararı aldı, 108 öğrenci okulsuz kaldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU- Ayça Gözde ÇETİN

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapan veliler, “Çocuklarımızın mağduriyeti giderilsin” dedi.
Bağlum’da bu eğitim döneminde açılan özel bir okul, yaşadığı finansal sıkıntıları aşamayınca eğitime son verdi. 108 öğrenci, dün sabah derslerin yapılamayacağını öğrendi. Okul yöneticileri de velilere, “İsim hakkını alarak işlettiğimiz okul borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle kapama kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı. Kapanma kararını öğrenen veliler okula akın ederek duruma tepki gösterdi. Veliler adına konuşan Tuğba Akkaya şunları söyledi:

ÖDEMEYİ PEŞİN ALDILAR

“Biz okulun kurumsal markasına güvenerek öğrencilerimizi buraya verdik. Veli başına okul kitapları ve ödemeler kapsamında 20 bin liraya yakın harcama yaptık. Öğretmenler maaşlarını alamadıkları için bazı dersler boş geçti. Olan burada çocukların eğitim hayatına oldu. Şimdi okulun bağlı olduğu kurum bize, ‘en yakın başka bir şubeye yönlendireceğiz, çocuklar mağdur olayacak’ diyor. Ancak 40-50 kilometre uzaklıktaki yere nasıl gönderelim. Bakanlığa (Milli Eğitim Bakanlığı) çağrımızdır, öğrencilerimize yardımcı olunsun.”

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