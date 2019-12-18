Okul inşaatında iskele çöktü

İnşaatın 4’üncü katında işçilerin çalışma yaptığı sırada iskele çöktü. İskelenin altında kalan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Yarba’nın cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan Çelik (43), sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







