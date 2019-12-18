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Ankara Haberleri: Okul inşaatında iskele çöktü

ANKARA HABERLERİ

Okul inşaatında iskele çöktü

DHA
18.12.2019 - 17:17 |Son Güncelleme :

Olay, dün Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı devam Yenimahalle Hacı Bektaş-ı Veli İlkokulu inşaatında meydana geldi.

DHA

İnşaatın 4’üncü katında işçilerin çalışma yaptığı sırada iskele çöktü. İskelenin altında kalan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Yarba’nın cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan Çelik (43), sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Okul inşaatında iskele çöktü

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okul inşaatında iskele çöktü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2019 tarihinde saat 17 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okul inşaatında iskele çöktü haberi güncellenecektir.

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