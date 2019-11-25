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Ankara Haberleri: Okul arazisi çöplüğe döndü

ANKARA HABERLERİ

Okul arazisi çöplüğe döndü

Sedat CENİKLİ
25.11.2019 - 09:11 |Son Güncelleme :

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde, okul inşaatı için temeli kazıldıktan sonra çalışmaları yarım kalan ve terk edilen arazi çöplüğe dönmeye başladı. Muhtar Fatma Taner Ege, “Çankaya’nın göbeği sayılır. Ele alınması şart” dedi.

Sedat CENİKLİ

Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Virajlı Caddesi kenarında bulunan arsada, iki yıl önce imar planında olduğu gibi ilkokul binası yapımına başlandı. Etrafı ahşap panellerle çevrilen ve temel kazma işlemleri yapılan arsa, daha sonra inşaat çalışmalarının bırakılması sebebiyle zamanla çöplüğe döndü. Ahşap paneller dağıldı, demir levhalar hurdacılarca götürüldü, inşaat alanı atık kağıt toplayıcılar tarafından kullanılmaya ve temel için kazılan alanlara da bilinçsiz vatandaşlarca çöp atılmaya başlandı. Mahalle Muhtarı Fatma Taner Ege de, görüntü kirliliğine sebep olan durumla ilgili Çankaya Kaymakamlığı’na bir dilekçe verdi. Kaymakamlıktan kendisine yapılan geri dönüşte, sorumluluğun kime ait olduğu ve araziye ne olacağıyla ilgili açıklama yapılmadığını belirten Ege, şunları söyledi:

Okul arazisi çöplüğe döndü

‘BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL’ DEDİLER

“Gecekondular vardı, yıktılar. Sonra da okul inşaatı başladı ancak sonra yarım kaldı ve arazi başıboş kaldı. O kadar çok şikâyet eden var ki. Mahalleli ‘İlgilenmiyorsun’ diyor. Ben de buranın görüntü kirliliğine sebep olduğu yönünde kaymakamlığa dilekçe verdim. ‘Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Çankaya Belediyesi’ne sorduk. ‘Bizimle ilgili değil diyorlar’ diye yanıt verdiler. Durumu, valiliğin bir birimine bildirdiklerini söylediler ama bir ay geçmesine rağmen geri dönüş yapmadılar. İnsanlar, çöpe atacakları her şeyi buraya atmaya başladı. Çöplük gibi oluyor. Çankaya’nın göbeği sayılır. Ele alınması şart.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okul arazisi çöplüğe döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Kasım 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okul arazisi çöplüğe döndü haberi güncellenecektir.

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