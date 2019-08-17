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Ankara Haberleri: ÖHO’lardan Büyükşehir’e zam çağrısı

ANKARA HABERLERİ

ÖHO’lardan Büyükşehir’e zam çağrısı

Murat YILMAZ
17.08.2019 - 15:12Son Güncelleme :

Ankara’da nakit ücretle toplu taşıma hizmet veren özel mavi halk otobüsleri (ÖHO) Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ‘ulaşıma zam’ çağrısı yaptı.

Murat YILMAZ

Daha önce de zam talebinde bulunduklarını hatırlatan Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Geldiğimiz noktada, esnaflarımız kredilerini ödeyemez, yakıt alamaz ve araçlarını yürütemez durumdadır” dedi. Soydaş yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “2017 Ocak ayından bu yana yaklaşık 30 aydır çeşitli gerekçelerle ulaşıma zam yapılmamasının faturası Mansur Bey’e kesilmemelidir. Ulaşıma zam yapılması artık kaçınılmazdır. Maliyetler artmamış olsa kamuoyu tepkisini anlamak mümkün olacaktır. Ancak takdir edersiniz ki o tarihten bu yana zorunlu giderlerdeki olağanüstü artış, esnaflarımızın Mansur Bey’i zor durumda bırakmamak için zam talep etmeme direncini kırmıştır.

ZAM YAPILMASI KEYFİ DEĞİL ZORUNLU

Yeni seçilmiş Belediye Başkanına zam çağrısı yapmak belki Sayın Başkanımıza kamuoyu baskısına neden olacaktır fakat diğer tarafta da binlerce ulaşım esnafının elde olmayan nedenlerle zor durumda olduğunu kabullenmek gerekir diye düşünüyor ve bekliyoruz. Yakın zamanda Antalya, Adana, Bursa, Aydın gibi iller artan maliyetleri gerekçe göstererek, ulaşıma zam yapmak zorunda kalmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz nedenlerle, Ankara’da ulaşıma zam yapılması artık keyfi değil zorunludur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sesimizi duyacağına inanıyor, takdiri kendilerine bırakıyoruz.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ÖHO’lardan Büyükşehir’e zam çağrısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ÖHO’lardan Büyükşehir’e zam çağrısı haberi güncellenecektir.

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