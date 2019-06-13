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Ankara Haberleri: ÖHO’lara validatör takılacak

ANKARA HABERLERİ

ÖHO’lara validatör takılacak

Murat YILMAZ
13.06.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Kentte nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüsleri (ÖHO) 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart sistemine geçecek. Otobüslere 15 gün içinde validatör takılacak, nakit ücret uygulaması sona erecek.

Murat YILMAZ

Başkent’te nakit parayla toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO) Ankarakart sistemine geçecekleri tarih belli oldu. Bu otobüslerde 1 Temmuz’dan itibaren nakit ücret verilerek yapılan yolculuk sona erecek, yolcular Ankarakart ile seyahat edecek. Araçlara 15 gün içinde validatör takılacak. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından araç sahiplerine tebligat gönderilmeye başlandı.

AYNI SİSTEMİ KULLANMAK ZORUNLU

Tebligatta, 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesi’ndeki ‘Özel halk otobüslerinde EGO’nun kullandığı ücret toplama sistemi kullanılması zorunludur’ ifadesine yer verildi. Ayrıca aynı yönetmeliğin 20. Maddesi de hatırlatılarak ‘İşleticilerin EGO Genel Müdürlüğü’nün ücret toplama sistemi dışında nakit vb. herhangi bir şekilde ücret toplamaları taşımacılıktan çıkarılmayı gerektirir hallerden sayılmıştır’ denildi.

AKSİ HALDE YASAL İŞLEM YAPILACAK

Tebligatta yönetmelik gereğince 1 Temmuz 2019 tarihinde paralı ÖHO’ların Ankarakart’a dahil edilerek nakit kullanılmasına son verileceği belirtildi. Bu nedenle otobüslerin Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ne dahil edilmesi ve validatör takılması için 15 gün içinde EGO’nun Akköprü’de bulunan 4. Bölge Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi. Sistem ile ilgili protokolün imzalanması gerektiği bilgisinin de yer aldığı tebligatta aksi halde yasal işlemlerin yapılacağı hatırlatıldı.

SON OLARAK DARP OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Nakit para ile toplu taşıma hizmeti sunan ÖHO’lar son olarak 22 Nisan’da 65 yaş üstü yolcunun Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan ÖHO şoförü tarafından darbedilmesiyle gündeme gelmişti. Şoför, ücretsiz binme hakkı olan yolcuyu otobüse almamış ve yaşanan tartışmada darbetmişti. Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan ÖHO’ların da Ankarakart sistemine geçmesi için çağrıda bulunurken, Ankarakart sistemiyle hizmet veren mavi otobüslerin bağlı olduğu Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi de (AHOK) diğer otobüslerin sisteme geçmemesini protesto ederek, “Validatör (Ankarakart) olmayan otobüse binme, engelli ve yaşlıya destek ol’ eylemi başlatmıştı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ÖHO’lara validatör takılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ÖHO’lara validatör takılacak haberi güncellenecektir.

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