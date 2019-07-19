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Ankara Haberleri: ‘ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek’ yazısı

ANKARA HABERLERİ

‘ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek’ yazısı

Murat YILMAZ
19.07.2019 - 15:26Son Güncelleme :

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne toplu taşımada elektronik ücret toplama hizmeti sağlayan E-Kent firması, para ile toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin (ÖHO) hepsinde validatör montajlarını tamamladı.

Murat YILMAZ

Şirket EGO’ya gönderdiği resmi yazıyla ÖHO’ların sisteme dahil olacağı tarihi sordu. EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, EGO ile 20.03.2013 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında otobüslerin tümünde montaj çalışmalarının tamamlandığı bilgisine yer verildi. Yazıda, “Kurumunuzun ilgili otobüslerinin sisteme dahil olacağı tarihi, hat ve tarifelerinin tarafımıza bilgilendirilmesinden sonra diğer işlemler tamamlanacaktır” ifadesi yer aldı. Paralı mavi özel halk otobüslerine (ÖHO) EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart’a geçmeleri için tebligat gönderilmişti. Otobüslere bu ay başından itibaren validatör takılmaya başlanmıştı. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek’ yazısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek’ yazısı haberi güncellenecektir.

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