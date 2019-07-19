‘ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek’ yazısı

Şirket EGO’ya gönderdiği resmi yazıyla ÖHO’ların sisteme dahil olacağı tarihi sordu. EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, EGO ile 20.03.2013 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında otobüslerin tümünde montaj çalışmalarının tamamlandığı bilgisine yer verildi. Yazıda, “Kurumunuzun ilgili otobüslerinin sisteme dahil olacağı tarihi, hat ve tarifelerinin tarafımıza bilgilendirilmesinden sonra diğer işlemler tamamlanacaktır” ifadesi yer aldı. Paralı mavi özel halk otobüslerine (ÖHO) EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart’a geçmeleri için tebligat gönderilmişti. Otobüslere bu ay başından itibaren validatör takılmaya başlanmıştı.