ÖHO ayıbına büyük tepki

Hürriyet Ankara’ya konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, “Yasal olarak toplu ulaşım araçlarına, kimliğimi (nüfus cüzdanı) göstererek ücretsiz binebilmem lazım. Hakkımı kullanamıyorum” dedi. Daha önce de benzer üzücü olayların yaşandığına dikkat çeken Yazıcıoğlu, özetle şunları söyledi: “ÖHO’larda 65 yaş üstü yolcuların serbest biniş hakkına karşı bir direnme var, oysaki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu otobüslere aylık ‘gelir yoksunluğu ücreti’ veriyor. Ama ÖHO’cular, ‘Az’ diyor. Az veriliyorsa, Bakanlıkla onun mücadelesini siz vereceksiniz. Halk otobüsleri maalesef emeklimize saygısızlık yapıyor, emekliyi almak istemiyor. Bu yaşanan ciddi bir olay ve Ankara’da ilk değil bu. Ankara Valiliği’ne daha önce çok defa şikâyetçi olduk.

HAKKIMI KULLANAMIYORUM

Her belediye ayrı kart yaptı. Belediyelere yeniden ihale yapmalarını ve bu ihalelere, ‘Ankara’da şu kadar 65 yaş ve üstü vatandaşım var. Bunları ücretsiz taşıyacaksın’ diye madde koymalarını önerdik. Benim Ankarakart’ım var ama başka bir ile gidince binemiyorum. Yasal olarak toplu ulaşım araçlarına kimliğimi göstererek ücretsiz binebilmem lazım. Hakkımı kullanamıyorum.

KANUNA UYULMALI, TEDBİR ALINMALI

Kanun ‘65 yaş ve üzeri’ diyor. Yani 65 yaşına giren herkes bu kartı alabiliyor. Ama Bakanlığa yanlış mütalaa verdiler. Artık 65 yaşını bitirenlere veriyorlar. Peki ne bu 65 yaş ve üzeri? Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlılık tarifi. Bizim talebimiz; kanuna uyulması, nüfus cüzdanının her yerde geçerli olması, bu tür yasaya aykırı davranışların önüne geçilecek her türlü tedbirin alınması.”

KANUNA GÖRE 65 YAŞ VE ÜZERİ ÜCRETSİZ YARARLANIR

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da, konuyla ilgili, “Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler; belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar” ifadesi yer alıyor.

O ŞOFÖR OTOBÜS KULLANAMAYACAK

Darp konusu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda dün EGO Disiplin Kurulu’nda görüşüldü. EGO Disiplin Kurulu, ÖHO şoförünün Ankara’da toplu ulaşımdan men edilmesine karar verirken, parka çekilen otobüse bu ay ödenecek bin 300 TL ‘gelir yoksunluğu ücreti’nin kesilmesini kararlaştırdı. Konunun takipçisi olacağını vurgulayan Başkan Yavaş da, telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu Hasan Ünalan’ı önümüzdeki günlerde makamında ağırlayacak.