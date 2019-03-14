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Ankara Haberleri: Oğuz’dan öğrencilere menemenli sürpriz

ANKARA HABERLERİ

Oğuz’dan öğrencilere menemenli sürpriz

Murat YILMAZ
14.03.2019 - 16:14Son Güncelleme :

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendisine sosyal medya üzerinden yaptıkları davet üzerine, öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Murat YILMAZ

Oğuz, ziyaret sırasında öğrencilere menemen yaptı. Öğrencilere yönelik projelerini de anlatan Serhat Oğuz şöyle konuştu: “Hayata geçireceğimiz 51 proje arasında öğrencileri yakından ilgilendiren projeler var. İlçemizde 12 bin öğrenci bulunuyor. Bu kardeşlerimiz arasında ihtiyaç sahibi olanlar da var. Bu kardeşlerimizin hiçbiri mağdur olmadan kuracağımız Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla, sanayici, iş adamları ve hayırseverlerimizin destekleriyle eğitim hayatlarını tamamlayacak. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarını sağlayacağız. Kahramankazan’da Gazi, Başkent ve Ankara üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimleri bulunuyor. Burada okuyan üniversite öğrencileri için de yurtlar inşa edeceğiz. Ayrıca, tüm halkımızın özellikle de öğrencilerin kullanacağı bir şehir kütüphanesi kuracağız.”

HAB İÇİN UZAY HAVACILIK FAKÜLTESİ

Savunma sanayi, uzay, havacılık alanlarındaki üretim yapan fabrika, tesis ve atölyeleri bir araya toplayacak HAB Projesi’nin Kahramankazan’da kurulacağını da hatırlatan Oğuz, “Biz de bu doğrultuda ilçemizde bir uzay havacılık fakültesinin kurulması için çalışacağız. Ayrıca, ülkemizin uçak ve helikopter üreten tesisi olan göz bebeği TAI/TUSAŞ da ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Bu doğrultuda bir hava teknolojileri lisesi kurulmasını sağlayacağız. Bu liseden mezun olan yavrularımız da bu güzide kurumumuzda iş bulmaları sağlanacak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Oğuz’dan öğrencilere menemenli sürpriz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mart 2019 tarihinde saat 16 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Oğuz’dan öğrencilere menemenli sürpriz haberi güncellenecektir.

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