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Ankara Haberleri: Öğrenciye suyuna yüzde 50 indirim

ANKARA HABERLERİ

Öğrenciye suyuna yüzde 50 indirim

Hürriyet Haber
28.02.2019 - 09:09Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, öğrencilere indirimli su sözü verdi.

Hürriyet Haber

Önceki akşam Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde bir öğrenci evini ziyaret eden Yavaş, öğrencilerle birlikte yer sofrasında yemek yedi. Öğrencilerin taleplerini dinleyen ve projelerini anlatan Yavaş, şunları söyledi:

BİZ BUNU YAPACAĞIZ SÖZ VERDİK

“Artık başkana ulaşmak çok kolay olacak. Bir uygulamaya denk gelmiştim, ‘Komutan Logar’ diye. Vatandaşlar bu uygulama ile yapılan yanlış işlerin fotoğraflarını çekip, belediyeye iletebiliyorlardı. Whatsapp gibi okundu bilgisini gizlemeden bizlere ulaşabileceğiniz bir uygulama yapıyoruz. Gençlere ulaşmanın yolunun teknoloji olduğunu düşünüyorum. Büyük kızım yurt dışında yaşıyor. Kızıma sorardım, ‘Burada gençlere neler yapıyorlar?’ diye. Orada öğrenci evi statüsü var. Bir öğrenci kalıyorsa bu bildiriliyormuş ve su faturasında yarı yarıya indirim yapıyorlarmış. Biz bunu yapacağız. Söz verdik.”

7/24 ULAŞIM VE AÇIK KÜTÜPHANE

Kütüphaneleri artıracağız. Üstelik kafe kütüphaneler şeklinde yapacağız ki daha rahat edebilesiniz. 24 saat açık. Hemen hemen bütün semtlere yapacağız. İlçe belediyeleriyle birlikte fazla fazla yapmak istiyorum. Ulaşım zaten 24 saat olacak. Pik saatlerde uygulanan ulaşımı değiştirmek istiyoruz. Kızılay’ı ‘araç trafiğine değil, toplu taşımaya açacağız’ dedik çıktılar, ‘Sen nasıl taksicileri Kızılay’a almazsın?’ diye çarpıttılar. Sanki kapattık da kör bıraktık. Ben toplu taşımaya her zaman inanan bir belediye başkanı oldum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Öğrenciye suyuna yüzde 50 indirim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Öğrenciye suyuna yüzde 50 indirim haberi güncellenecektir.

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