Öğrencilerine ışık oluyor

Batıkent Lisesi’nde 8 yıldır tarih öğretmenliği yapan doğuştan görme engelli Ceyhun Demir, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevda ile engelini aştığını belirterek, öğrencilerine isterlerse ve çalışırlarsa her zorluğun üstesinden gelebileceklerini göstermek istediğini söyledi. Demir, bir öğretmenin kalbinde her zaman sevgi taşıması ve gençleri anlamak için empati yapması gerektiğini ifade ederek, öğrencilerinin bilgiyi keyifle öğrenmelerini sağlamak için dersi anlatırken farklı yöntemler kullandığını dile getirdi. Zaman zaman dersi müzik ve tiyatrodan faydalanarak anlattığını belirten Demir, “Öğrencilerimle bir WhatsApp grubu kurdum. Tarih dersini onlara müzikle anlattım. Tarihi şarkıya dönüştürdüm ve çocuklara bu şekilde ders anlattım” dedi.

KUVVETLİ BİR İLETİŞİM KURDUK

Demir, engeli sebebiyle mesleğe başladığı ilk yıllarda bazı çekinceleri olduğunu dile getirerek, “Hababam Sınıfı’nda yaşlı, görmeyen bir öğretmen vardı. ‘Mahmut Hocam sıraları tek tek elledim ama öğrenciler yok’ derdi. ‘Acaba ben de sıraları tek tek ellediğimde öğrenciler olmayacak mı?’ diye düşünürdüm ama öğrencilerim her zaman sıralarında oturdular” ifadelerini kullandı. Okula uyum sürecinde tüm öğretmenlerden destek gördüğünü belirten Demir, öğrencileriyle de birçok sosyal etkinlik düzenlediğini ve kuvvetli bir iletişim kurduklarını kaydetti. Demir, “Benim öğretmenlik mesleğini icra etmemin ve motivasyonumun en temel nedeni öğrencilerimin mutluluğunu, geleceğe güvenle baktıklarını, toplumda bir statü elde ettiklerini görmek. Bunlar benim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ŞEYİN İMKANSIZ OLMADIĞINI ÖĞRENDİLER

Öğrencilerine, isterler ve çalışırlarsa her türlü zorluğu aşabileceklerini gösterdiğini vurgulayan Demir, “Öğrencilerim beni görerek, engelli birinin de toplumda yer edinebileceğinin farkına varıyor. Ayrıca hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını, azmetmeleri, çalışmaları gerektiğini anlıyor. Belki de hayata tutunmanın formülünü öğrendiler” diye konuştu.

SADECE DERS DEĞİL HAYATI DA ANLATIYOR

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Nilsu Çördükçü, öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, “Ceyhun öğretmen bize her konuda yardımcı oluyor. Sadece dersi değil hayatı da öğrenmemizi sağlıyor” dedi. 10’uncu sınıf öğrencisi Enes Ferman İnce de Demir’in derslerinin çok keyifli ve zevkli geçtiğini dile getirerek, “Etkinlikler ve şarkılar eşliğinde işliyoruz. Ceyhun öğretmen bazen şarkı söyleyerek bize ders anlatıyor” şeklinde konuştu.