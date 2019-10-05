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Ankara Haberleri: Öğrencilerden rektöre taşınma tepkisi

ANKARA HABERLERİ

Öğrencilerden rektöre taşınma tepkisi

Sedat CENİKLİ
05.10.2019 - 10:08Son Güncelleme :

Bazı yerleşkeleri ve fakülteleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne (HBV) devredilen Gazi Üniversitesi’nde sular durulmuyor.

Sedat CENİKLİ

Son olarak Beşevler’deki ana kampüsün yanı başında bulunan ve HBV’ye devredilen binalardaki 3 enstitü ile 4 farklı hizmet biriminin, eğitimin devam ettiği 82 yıllık tarihi Teknoloji Fakültesi B Blok’a taşınması yönünde karar alınması tartışmaya sebep oldu. Teknoloji Fakültesi’nde eğitim gören mühendislik öğrencileri ile akademisyenler, rektörlüğün ‘taşınma kararı’na tepki gösterdi. Dün, tahliye etmeleri istenen fakülte binası önünde toplanan üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personel, taşınma kararının iptal edilmesi için eylem yaptı. “Teknoloji burada, rektör nerede” sloganlarıyla Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a seslerini duyurmaya çalışan kalabalığın, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

82 YILLIK TARİHİ BİNA

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan üniversitemizin bölünmesiyle başlayan huzursuzluk, bugün de devam etmektedir. Yer paylaşma kavgası, üniversitemizin en köklü kurumu olan Teknoloji Fakültesi’ne de sirayet etmiştir. 82 yıldır Teknoloji Fakültemizin en önemli birimi olan B Blok işgal edilmek istenmektedir. Eğitim-öğretimin başladığı, derslik ve laboratuvarların eksiksiz faaliyette olduğu binamız, sorumsuzca başka birimler tarafından kullanıma açılmak istenmektedir. Rektörlük yönetiminin bu kararı, kargaşaya sevk edecektir.

5 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ

Dokuz mühendislik programı ve beş bine yakın öğrencisi ile fakültemizin fiziksel ve sosyal mekânları, ihtiyacımızı ancak karşılamaktadır. Buna karşın 3 enstitü ve rektörlüğe bağlı 4 birimin fakültemizin içerisine yerleştirilmesi mümkün değildir. Rektörlük yönetimi, fakülte yönetimi ile diyalog kurmadığı gibi bu konuda fakülte kurulunun kararlarını da hiçe saymıştır ve gizli planlarını dayatmıştır. Bizler Teknoloji Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları olarak, bu keyfi uygulamaya şiddetle karşıyız. Rektörlüğü, sorumluluğa ve verdiği yanlış karardan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Öğrencilerden rektöre taşınma tepkisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ekim 2019 tarihinde saat 10 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Öğrencilerden rektöre taşınma tepkisi haberi güncellenecektir.

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