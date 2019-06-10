Öğrencilerden örnek çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında, naylon poşet yerine kağıt torba kullanımını özendirmek için sınıfça böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Aktaş, Başkan Altınok’un yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Keçiören esnafı ve belediye personeline de yaptıkları kağıt torbayı hediye ettiklerini söyledi. Sınıf temsilcisi Aktaş, “Sınıf öğretmenimiz Çağlar Yelli öncülüğünde bu çalışmayı yaptık, kağıt torbalarımızın içine naylon poşetin zararlarını anlatan bir de broşür koyduk” dedi.



ÇEVRE BİZE EMANET

İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesinin önemine değinen Başkan Altınok da çocukların bu tür çalışmalar yapmalarını desteklediklerini ifade ederek, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Bu küçük kardeşimize ve sınıf arkadaşlarına örnek duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.