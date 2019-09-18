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Ankara Haberleri: Öğrenci tarifesi yüz güldürdü

ANKARA HABERLERİ

Öğrenci tarifesi yüz güldürdü

Hürriyet Haber
18.09.2019 - 16:06Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar doğrultusunda, belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasından, 15 Haziran’dan itibaren 156 öğrenci yararlandı.

Hürriyet Haber

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte abone sayısının daha da arttığını belirten ASKİ yetkilileri, bu desteğin öğrencilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ettiler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Yusuf Türker, su indiriminin bütçesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bizim için 50 TL ile 70 TL arası bir katkı olacak. Öğrenciye yatırım yapmalarını ben çok daha doğru buluyorum” dedi. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ebru Şahin ise, “Biz öğrenciler için azımsanmayacak derecede bir indirim olmuş. Bu uygulama bence kesinlikle öğrenciler için ideal bir uygulama oldu” diye konuştu.

İNDİRİMDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması, öğrenci evinden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ’ye ibraz etmesi, ailesiyle birlikte yaşamıyor olması.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Öğrenci tarifesi yüz güldürdü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Eylül 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Öğrenci tarifesi yüz güldürdü haberi güncellenecektir.

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