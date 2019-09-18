Oğlunu kaybeden acılı baba drift alanı istedi

Ankara'da cumartesi gecesi 'drift' yaparken, kendilerini fark eden polisten kaçarken içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden Arda Havsut'un (13) babası İlker Avsut, 'drift' yapmak isteyen çocuklara hiçbir şekilde engel olamadıklarını söyledi. Baba Avsut, “Bir tek bizim çocuklarımız değil, tüm çocukların hevesi. Kontrollü bir alan olur da oraya çocuklarımızı yönlendirirsek, en azından bir başkasına zarar vermezler. Tek isteğim bu” dedi. Baba Havsut, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte ‘drift’ yaptığından haberi olmadığını söyleyerek, “Araba merakları vardı. Onu çok iyi biliyorum, ama oralara gidip yaptıklarını duymamıştım” diye konuştu.

DİŞLERİ ÖLMÜŞ LASTİKLERİ TAKARLAR

Baba Havsut, gençlerin ‘Doğan’, ‘Şahin’ marka yerli araçları alıp modifiye yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Maliyeti ucuz, parçası ucuz. Can güvenliği ucuz. Lastikleriyle oynuyorlar, egzozuyla oynuyorlar. Cebinde parası harçlığı olan motoruyla oynuyor. Turbo taktırıyor. O şekilde trafiğe çıkıyorlar. Araçların daha iyi kayması için, daha rahat ‘drift’ yapabilmeleri için yeni lastikleri çıkartırlar, bagajlarına tavanlarına bağlarlar, lastikçilerden eski, dişleri ölmüş lastikleri takarlar. Bu şekilde giderler.

HİÇBİR ŞEKİLDE ENGEL OLUNAMAZ

Gençler ‘drift’ yapmak için İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ni tercih ediyor. Hafta sonu orada kolay kolay trafik olmuyor, sadece gençler oluyor. Zaten grupları var, ‘polis geliyor’ diye birbirlerine haber veriyorlar. Başka yerlere gidiyorlar, mekân değiştiriyorlar. Ergen çağdaki çocuklar için adrenalin, yani onlar için polisten kaçmak bile ayrı bir heyecan. Merak buradan geliyor. Yiyecekleri cezanın 1 milyon dahi olduğunu bilseler bunu yapacaklar. Hiçbir şekilde engel olunamaz. Çünkü senelerdir bunlar yaşanıyor. Bir tek bizim çocuklarımız değil, tüm çocukların hevesi. Yoksa çocuklarımızı tutma, zincirleme gibi bir lüksümüz, imkânımız yok. Devlet büyüklerimizden isteğim çocuklarımıza, gençlerimize bu tür etkinlikler için geniş güvenlikli kontrol altında bir alan. Haricinde bunların önüne geçme gibi bir şansımız yok. Kontrollü bir alan olur da oraya çocuklarımızı yönlendirirsek, en azından bir başkasına zarar vermezler. Tek isteğim bu.” Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İrfan ÖZŞEKER/DHA

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPMIŞLARDI

Cumartesi gecesi babasından izinsiz aldığı 06 SCS 59 plakalı otomobille İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı’nda ‘drift’ yapan 13 yaşındaki Şahin Kaya, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçarken hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpmış, olayda Kaya ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Arda Avsut(13) ve Umut Öneş(16) hayatını kaybetmişti.