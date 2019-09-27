Hayırsız evlat

Ankara’da yalnız yaşayan emekli Hacı Mehmet Bakır, iddiaya göre, “Yalnız yaşama. Evini satalım, büyük bir ev alalım, yanımıza taşın” diyen oğlu M.B.’ye inanıp 2 odalı evini 70 bin liraya satıp, parasını oğluna verdi. Ayrıca emekli maaşı üzerinden de kredi çektirdi. Babasından aldığı paranın üzerine para koyarak ev alan M.B. ile eşi N.B., yanlarına aldıkları baba Bakır’ı 4 ay sonra sokağa terk etti. Hem evinden olan hem de maaşı üzerinden kredi çeken Bakır, mahkemeye başvurarak oğlu ve gelininden şikâyetçi oldu.

Eşini 2008 yılında kaybeden ve Sincan Alıçardı mahallesinde yalnız yaşayan Hacı Mehmet Bakır, başına gelenlerden sonra bir süre sokakta yaşadı. Daha sonra Ankara Valiliği’ne başvuran Bakır, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait huzurevine yerleştirildi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldığını, evini sattırıp parasını aldıklarını idda eden Bakır, mahkemeye gitti. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde oğul M.B. hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Baba Bakır, ayrıca İcra Müdürlüğü’ne de başvurarak oğluna ait taşınmazlara tedbir konulmasını talep etti. Babasının hakkında davacı olduğu oğlu M.B., suçlamaları reddederek, “Kendisi evden ayrıldı, ayrıca parasını almadım” dedi. Dava kapsamında tanık olarak dinlenen R.Y. ise M.B.’yi yalanlayarak, Bakır’a ait evi aldığını, 70 bin lirayı ise Bakır’ın oğlu M.B.’ye elden verdiğini söyledi.

DÜŞMANIMA VERMESİN

Huzurevinde yaşamaya başlayan Hacı Mehmet Bakır, “Allah düşmanıma böyle evlat vermesin. Kendi halimde, emekli maaşımla yaşayıp gidiyordum. Oğlum beni yanına alma yalanıyla evimi sattırıp parasını aldı, maaşım üzerinden kredi çekti. Sonra sokağa terk etti. Bir çocuk babasını dolandırıp sokağa atar mı? Aylarca sokakta yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın bu durumları. Oğul ve gelin mağduru oldum” dedi.