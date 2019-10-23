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Ankara Haberleri: Ödüllü sıvacı ODTÜ’de görüldü

ANKARA HABERLERİ

Ödüllü sıvacı ODTÜ’de görüldü

Sedat CENİKLİ
23.10.2019 - 09:10 |Son Güncelleme :

Adını, Anadolu topraklarından alan endemik bir kuş türü olan ‘Anadolu sıvacısı’, ilk kez kent merkezinde görüldü.

Sedat CENİKLİ

Türkiye’nin kızılçam ormanları ile Yunan Adaları’nda, Gürcistan’da, Rusya’nın çok kısıtlı bir bölgesinde hayatlarını sürdüren Anadolu sıvacısı, geçen hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde fotoğraflandı. ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencisi Umut Tank tarafından çekilen fotoğraflar, türün, İç Anadolu’nun en iç bölgesindeki ve Ankara şehir merkezindeki ilk kaydı oldu. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi ve ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlisi İbrahim Kaan Özgencil, “Popülasyonunun yaklaşık yüzde 90’ı ülkemizde bulunuyor. Neredeyse milli kuşumuz diyebiliriz yani. Anadolu sıvacısı ODTÜ için yeni bir tür ve bu sene tür listemize eklediğimiz diğer bir tür ile birlikte tür listemiz 245 tür oldu ve şu an itibariyle ODTÜ’de ülkemizdeki kuş türlerinden yarısından fazlası gözlemlenmiş oldu” dedi.

Ödüllü sıvacı ODTÜ’de görüldü

YEGÂNE YEŞİL ALAN

Simurg Kuş Yuvası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Alaz Uslu ise, “ODTÜ arazisi, hızla betonlaşan Ankara’nın göbeğinde yegâne yeşil alan olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Yerleşik türlere ev sahipliği yapan ODTÜ ormanı, göç dönemlerinde de böylesi sürpriz türlere kucak açarak hepimizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ödüllü sıvacı ODTÜ’de görüldü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ekim 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ödüllü sıvacı ODTÜ’de görüldü haberi güncellenecektir.

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