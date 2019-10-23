Ödüllü sıvacı ODTÜ’de görüldü

Türkiye’nin kızılçam ormanları ile Yunan Adaları’nda, Gürcistan’da, Rusya’nın çok kısıtlı bir bölgesinde hayatlarını sürdüren Anadolu sıvacısı, geçen hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde fotoğraflandı. ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencisi Umut Tank tarafından çekilen fotoğraflar, türün, İç Anadolu’nun en iç bölgesindeki ve Ankara şehir merkezindeki ilk kaydı oldu. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi ve ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlisi İbrahim Kaan Özgencil, “Popülasyonunun yaklaşık yüzde 90’ı ülkemizde bulunuyor. Neredeyse milli kuşumuz diyebiliriz yani. Anadolu sıvacısı ODTÜ için yeni bir tür ve bu sene tür listemize eklediğimiz diğer bir tür ile birlikte tür listemiz 245 tür oldu ve şu an itibariyle ODTÜ’de ülkemizdeki kuş türlerinden yarısından fazlası gözlemlenmiş oldu” dedi.

YEGÂNE YEŞİL ALAN

Simurg Kuş Yuvası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Alaz Uslu ise, “ODTÜ arazisi, hızla betonlaşan Ankara’nın göbeğinde yegâne yeşil alan olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Yerleşik türlere ev sahipliği yapan ODTÜ ormanı, göç dönemlerinde de böylesi sürpriz türlere kucak açarak hepimizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.