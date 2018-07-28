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Ankara Haberleri: Odessa’da nükleer kamp

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Odessa’da nükleer kamp

Hürriyet Haber
28.07.2018 - 11:35Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Odessa Ulusal Politeknik Enstitüsü (ONPU) işbirliğinde 13-21 Temmuz tarhileri arasında Ukrayna’nın Odessa şehrinde ‘Uluslararası Nükleer Yaz Okulu’ düzenlendi.

Hürriyet Haber

Yaz okulu süresince her iki üniversiteden konusunda uzman akademisyenler Odessa Üniversitesi’nde dersler verdi ve öğrenciler bölüm laboratuvarları gezdi. Program kapsamında Zaporizhzhya Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret eden öğrenciler, aktif haldeki reaktörü yakından inceleme fırsatı yakaladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere, programın sonunda sertifika dağıtıldı.

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