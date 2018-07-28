Odessa’da nükleer kamp

Yaz okulu süresince her iki üniversiteden konusunda uzman akademisyenler Odessa Üniversitesi’nde dersler verdi ve öğrenciler bölüm laboratuvarları gezdi. Program kapsamında Zaporizhzhya Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret eden öğrenciler, aktif haldeki reaktörü yakından inceleme fırsatı yakaladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere, programın sonunda sertifika dağıtıldı.