Ödenen asfalt parası emlak vergisinden düşülecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen ay tahsilatı durdurulan ve tapulara konan şerhlerin de kaldırıldığı ‘asfalt katılım bedeli’ni ödeyenlerle nasıl mahsuplaşacaklarını açıkladı. Yavaş, “Vatandaşlardan alınan asfalt katılım bedelleri iade edilecek. Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek. Yeni dönemde asfalt katılım ücretiyse binanın yapım aşamasında, müteahhitten alınacak” diye konuştu. Önceki gün Mogan Konuk Evi’nde gazetecilerle iftarda buluşan ve soruları yanıtlayan Başkan Yavaş özetle şunları söyledi:

İSTASYON CADDESİ’NE GİRECEĞİZ

“Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9.5 milyar Lira. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar Lira’ya yakın ama ben asla bir enkaz devraldım diye şikâyet etmedim. Birinci dönemde projeleri hayata geçireceğimi düşünüyorum. Ben kendimi sevdirerek, saydırmayı seven biriyim. Tüm bu projeleri 5 yıla sığdırabileceğim kanaatindeyim. 32 kilometrelik bisiklet yolunun projesi hazırlanıyor. İstasyon Caddesi’ne gireceğiz. Metronun görüşmelerine başlıyoruz. Köylere güneş enerjisi ve su indirimi gündemimizde. Haziran ayında Polatlı’da bir çalıştay yapacağız. Ankara nüfusu 6 milyon neredeyse. Her bir proje için bir yönetici ve bir danışman görevlendirmeyi düşünüyorum. Bizler iyi niyetli olarak çalışmalarımızı yapmaya devam etmek istiyoruz.

HÜKÜMETLE YAPMA ARZUSUNDAYIZ

Yapacağımız projeler Ankara halkını ilgilendiren projeler. Farklı siyaset gözüyle bakılarak engellemeler yapılırsa benim şahsıma hiç bir zarar gelmez ama Ankara halkı zarar görecektir, bunun mutlaka bilinmesi lazım. Biz çalışmalarımızı yaparken hükümetle birlikte sadece ve sadece Ankara için Ankaralıların hayrına olan bütün çalışmaları yapma arzusundayız.”

Başkan Yavaş, Hitit Güneşi’nin logo olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, “Meclis aritmetiği 43’e karşı 105. Bu haliyle sembolü geri getirmek çok zor. Lüzumsuz yere de enerji harcamak istemiyoruz. Yine de Hitit Güneşi sembolünü her yerde kullanmaya çalışıyorum ama resmi sembol olarak kullanamıyoruz” yanıtını verdi.

BELEDİYEDE ÇAKARLI ARAÇ KALMAYACAK

Araçların kullanımı ve ihalelerle ilgili iki yeni genelge yayınladığını anlatan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde, benim makam aracım dahil hiçbir ‘çakarlı araç’ kalmayacak. Seçim döneminde söz vermiştim, yazısını da yazdık. Tüm birimlerde ihaleler önceden ilan edilecek. Birçoğunu canlı yayınlamaya başladık, tıpkı Meclis toplantılarını yayınlamaya başladığımız gibi. Şeffaf ve katılımcı olacağımızı söyledik.”