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Ankara Haberleri: Ödeme yoksa eylem var

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Ödeme yoksa eylem var

Ayça Gözde ÇETİN
03.10.2019 - 15:00Son Güncelleme :

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, yaklaşık 3 bin servisçinin, çeşitli kamu kurumlarının personel taşıma ihalesini kazanan firmalardan hak edişlerini alamadıklarını ileri sürdü. Elmadağlı, mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde, eylem yapacaklarını söyledi.

Ayça Gözde ÇETİN

Servisçi esnafının hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle büyük bir sıkıntı içine girdiğini belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, “Ankara’da 4 bin 600 ‘C’ plakalı esnaf odamıza kayıtlı. 4 bin 600 kişiden 3 bininin çalıştıkları firmalardan alacakları var” dedi. Kamu kurumlarının, tur firmalarının paralarını düzenli olarak ödediğinin altını çizen Elmadağlı, “Bu firmalar bizim paralarımızı hazirandan bu yana ödemeyip geriden geliyorlar” diye konuştu. Elmadağlı özetle şöyle devam etti:

Ödeme yoksa eylem var

ESNAFIMIZA EZİYET EDİLİYOR

“Kamu İhale Kurumu mevzuatında hak edişlerin ödenmesiyle alakalı gerekli düzenleme mevcut iken, bazı kurumlar bu ödemelerin takibini yapmadıkları için, hak edişleri esnafın adına yatırdıkları dekontları almadıkları için tur firmaları da bizim esnafımıza eziyet ediyor. Eğer bu durum böyle devam ederse esnafımız eylem yapacak, kontak kapatacak.”

BANKALARDA KARA LİSTEDEYİZ

Ödemelerin yapılmamasından dolayı mağdur olduklarını belirten servis aracı işletmecisi Hüseyin Vural, “İşimizi yaparken maliyetlerimizin hepsini peşin karşılıyoruz. Mazot, trafik sigortası, kasko, motorlu taşıtlar vergileri bunlar beklemeyen ödemesi gününde yapılan harcamalar. Hiç borcumuz bitmiyor. Para gelmediği zaman borçlarımızı da ödeyemiyoruz. Bankalardan kara listeye girmiş bulunuyoruz. Her anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Tur firmalarıyla alakalı acil eylem planı hazırlanıp bunların düzenlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ödeme yoksa eylem var

GİDER KALEMLERİMİZ ÇOĞALDI

Gider kalemlerinin çoğaldığına vurgu yapan bir başka servis aracı işletmecisi Lokman Solmaz ise, “Aşağı yukarı 5 yıldır aynı fiyatlara çalışıyoruz. Giderlerimiz 3 katından fazla arttı. Beklentimiz, kamu kurumlarına kamu ihale mevzuatının uygulanması, esnafa hak edişini geç ödeyen tur şirketlerine karşı bir eylem planı ortaya koymaları” dedi.

Ödeme yoksa eylem var

İşletmecilerden Ertuğrul Baydar da, “Firmaların ödemelerini zamanında yapmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Ödeme yoksa eylem var

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ödeme yoksa eylem var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 15 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ödeme yoksa eylem var haberi güncellenecektir.

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