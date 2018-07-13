Objektifte 15 Temmuz

Ankara Ticaret Odası (ATO) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında özel bir fotoğraf sergisi hazırladı. Sergide, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve ardından yaşananları çektiği 33 fotoğraf yer alıyor. Dün kapılarını açan ve 20 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek serginin açılış töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Tarihe önemli bir not düşen bu fotoğraflar, milletimiz tarafından yazılan kahramanlık destanını gözler önüne seriyor” dedi. Baran özetle şunları söyledi:

ÇANAKKALE RUHU ÖLMEDİ

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez darbe girişimine karşı milletimizin sessiz kalmadı. 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunun ölmediğini, vatan söz konusu olduğunda bu milletin her bir ferdinin tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bizden sonraki nesillerin de bu ruhu kaybetmemesi için 15 Temmuz’u unutturmadık ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

ZAFER TÜRK MİLLETİNE NASİP OLDU

Baran’ın ardından konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise 15 Temmuz’un ‘milli birlik ve demokrasi zaferi’ olarak anılması gerektiğini belirterek, “Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizden, kendini cesurca ortaya koyan gazilerimizden Allah razı olsun. Gurur duyduğumuz, her yerde gururla anlattığımız bir dönemi yaşadık. Bu zafer, Türk milletine nasip oldu” diye konuştu.

Serginin açılış kurdelesini Ankara milletvekili Asuman Erdoğan ve ATO başkanı Gürsel Baran ATO heyeti ile beraber kesi.