O makineleri pas geçin

Ankara’daki kasaplarda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun kıyma çekimi ve et parçalama-hazırlama mesaisi yaşanıyor. Kasapların önünde kuyruklar uzarken kasapların dışında da mahalle aralarında sağlıksız ortamda kıyma çekimleri yapılıyor. Kömürlük ve depo gibi yerlerde bekletilen, yılda bir defa çıkarılan paslı kıyma makineleriyle mahalle aralarında kıyma çekimi yapıldığına dikkati çeken Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, vatandaşları paslı ve küflü makineler konusunda uyardı. Yerel yönetimlere de denetim çağrısı yapan Yalçındağ şunları söyledi:

HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN

“Gölbaşı’nda bir büfeci kıyma çekimi yaparken kendisine müdahale eden belediye memurunu darp etmiş. Yaptığı iş büfecilik, geçmiş makinenin başına kıyma çekme hevesinde. Herkes kendi işini yapsın. Yerel yönetimler de bu işe el atıp sıkı tutsunlar. Et satışına ilişkin ruhsatı bulunmayan işletmelerde kıyma çekimi yasak. Vatandaşlar bu nedenle kasapları tercih etmeli. Bayramdan bayrama kullanılan kirli, paslı kıyma makineleri kullanılmamalı. Yılda bir kere çıkarılan paslı ve küflü makinelerle kıyma çekimi yapılması sağlık açısından riskli.

SOKAK ARALARINDA ÇEKENLER VAR

Büfelerde, marketlerde, sokak aralarında kıyma çekenler var. Biz dükkân dükkân dolaşıp kontrol edemeyiz. Hemen her semtte bir zabıta karakolu var. Sağolsun Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlükleri görevde ama bu belediyelerin de işbirliğiyle yapılacak bir şey. Bize gelen yemyeşil etleri, sindirim sıvısına bulaşmış etleri hep ayıklıyoruz. Bilinçli olmayan bir insan bunu olduğu gibi makineye atar çeker. Alacağı 10-15 lira paraya bakar. Bizim derdimiz para değil, bizim derdimiz halka doğru hizmet verilmesi.”

ETİNİZİ DE SAĞLIĞINIZI DA TEHLİKEYE ATMAYIN

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yalçındağ, “Ben Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanıyım, geçtim tezgahımda hizmet veriyorum. Aynı şekilde tüm kasap esnafımız hizmet veriyor. Vatandaşlarımız getirsinler doğru yerde doğru şekilde kıyma çekimi yaptırsınlar. Bu önemli bir olay doğru yapılması lazım. Sıcak aylardayız. Dikkatli olmak lazım. Bırakın bu işi bilinçli el yapsın. Siz de götürün afiyetle yiyin. Etinizi de sağlığınızı da tehlikeye atmayın” dedi.