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Ankara Haberleri: O görüntü tarih oldu

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O görüntü tarih oldu

Sedat CENİKLİ
16.07.2019 - 15:08Son Güncelleme :

Çatısı su akıttığı için tavanına gerilen naylon ve yere konulan kovalarla sene başında gündeme gelen Polatlı’daki 5 bin yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Polatlı’daki Gordion Müzesi’nin tadilatında sona gelindi.

Sedat CENİKLİ

Eskİ Tunç Devri ile Erken Frig Dönemi’ne ait tarihi eserlerin bulunduğu ve yılda 20 bini yabancı yaklaşık 50 bin turistin ziyaret ettiği Polatlı’daki Gordion Müzesi, olayın gündeme gelmesinin ardından tadilat sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılmıştı. Tasarruf tedbirleri sebebiyle bir yıl ertelenen ‘Gordion Müzesi Rölüve Restorasyon Teşhit Tanzim Çevre ve Mühendislik Projesi’ne de hemen başlanmıştı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, çatı onarım işlerinin bitmek üzere olduğunu belirterek, “Müzenin açılması iki ya da üç haftayı bulacak, tekrar ziyarete açılacak” dedi.

TAVAN YENİLENDİ, BOYA YAPILDI

Eserlerin sergilendiği Yener Yılmaz Salonu’nun tavanının yanı sıra bahçedeki çakıl mozaiğin çatısının da yenilendiğini kaydeden Koç, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tadilat çalışmaları devam eden müze, tekrar ziyarete açılacak. Müze çatı onarımı bitmek üzere. Tavan akıyordu. Bu yüzden üzerindeki malzeme değiştirildi. Boya ve badanası yapıldı. Tavanın büyük kısmı yenilendi. Ayrıca dünyanın bilinen en eski çakıl mozaiğinin üstündeki çatı da yenilendi” diye konuştu.

AĞUSTOSTA YENİ MEZARA ULAŞILACAK

Gordion Antik Kenti ve çevresi ile bölgedeki tümülüs kazılarının devam ettiğine dikkat çeken Koç, şöyle devam etti:

“Şu an gelen ziyaretçiler yalnızca büyük tümülüsü (Midas Tümülüsü) ve Antik (Gordion) Kent’i dolaşabiliyorlar. Müze onarılsa bile küçük bir alana sahip olduğu için şu ana kadar çıkan objelerin büyük bir bölümü depolarda muhafaza ediliyor. Bu hafta başlayan bir tümülüs kazısı daha var. Bu kazı da ağustosun birinci haftasında mezar odasına ulaşmayı planlıyorlar.”

FRİGYA KRALLIĞI VE GORDİON KALINTILARI

İlçeye bağlı Yassıhöyük köyünde, 1950’de başlayan kazılarda Frigya Krallığı’nın başkenti ile Gordion şehrinin kalıntılarının ortaya çıkmasının ardından 1963’te kurulan Gordion Müzesi’nde; bu dönemlere ait el yapımı çanak-çömlekler, demir aletler, tekstil üretim aletleri, mühür ve sikke örnekleri yer alıyor. Panoramik vitrin içinde ise milattan önce 700 yıllarına tarihlenen tahrip katına ait tipik bir yapı sergileniyor.

O görüntü tarih oldu

Hürriyet Ankara, tavanından su akmaması için naylon gerilen ve zeminine kovalar konulan müzedeki manzarayı, ‘Gordion Müzesi Tasarruf Mağduru’ haberiyle 23 Ocak’ta gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden O görüntü tarih oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça O görüntü tarih oldu haberi güncellenecektir.

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