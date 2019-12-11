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Ankara Haberleri: Numune Hastanesi’nde organize işler

ANKARA HABERLERİ

Numune Hastanesi’nde organize işler

Gökhan CEYLAN/DHA
11.12.2019 - 09:19 |Son Güncelleme :

Başkent’te sahte evrakla ‘engelli raporu’ çıkarılmasını sağlayan hastane personelinden oluşan şebeke çökertildi. 20’si hastane personeli, 75’i sahte rapor alan toplam 95 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Numune Hastanesi’nde çalışan güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin, hastaneye gelen vatandaşları, sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna sokarak engelli raporu çıkardığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik takip sonrası, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte rapor çıkarılmasını sağlayan 20 hastane personeli ve sahte rapor alan 75 kişi gözaltına alındı.

YÜZDE 0 ÖZÜR ORANI TESPİT EDİLDİ

Şüpheli hastane personelinin, gerçekte şeker hastalığı ve kalp hastalığı olan kişilerin kanlarını, hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri ve hasta olmayan kişilere düzenledikleri sahte epikrizler ile anjiyo, kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları belirlendi. Şüphelilerin alınan sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu zarara uğrattıkları, ücretsiz EGO kartı çıkartarak ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları ve kuruldan rapor alan şüphelilere 2’nci kez kurul raporu aldırıldığında tamamına yakınının yüzde 0 özür oranı tespit edildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Numune Hastanesi’nde organize işler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Numune Hastanesi’nde organize işler haberi güncellenecektir.

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