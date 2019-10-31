Numune binası yine sağlığa hizmet edecek

1800'lü yılların başında ‘Gureba Hastanesi’ ile hizmet vermeye başlayan 1924'te çıkarılan yasa ile ‘Ankara Numune Hastanesi’ adını alan Sağlık Bakanlığı'nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesinin, tarihi binasının kullanımıyla ilgili detaylar netleşti. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm tarihi binanın kullanımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



PLANLAMASI YAPILDI



“Numune kampüsü içerisindeki binaların tamamının planlanması yapıldı. B Blok’ta 400’e yakın personeliyle Halk Sağlığı Başkanlığı; başhekimlik olarak kullanılan A Blok’ta Altındağ ve Çankaya İlçe Sağlık müdürlükleri hizmet vermeye başladı. A Blok’taki alt kısımda ise halk sağlığı laboratuvarımız yer alıyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi de açılma aşamasında. Acil servisin bulunduğu C Blok’a ise 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin taşınması planlandı. Böylelikle Numune Hastanesi’nin bütün binalarında tekrar sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.” Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Etlik Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi’nde hizmet vereceğini de belirten Gülüm, mevcut binanın ise 112 Komuta Kontrol Merkezi olarak planlandığı aktardı.