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Ankara Haberleri: Numune binası yine sağlığa hizmet edecek

ANKARA HABERLERİ

Numune binası yine sağlığa hizmet edecek

Duygu YENER/AA
31.10.2019 - 17:11 |Son Güncelleme :

Türkiye'nin en eski sağlık kuruluşlarından biri olan ve Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tarihi binası, tıbba hizmet vermeye devam edecek.

Duygu YENER/AA

1800'lü yılların başında ‘Gureba Hastanesi’ ile hizmet vermeye başlayan 1924'te çıkarılan yasa ile ‘Ankara Numune Hastanesi’ adını alan Sağlık Bakanlığı'nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesinin, tarihi binasının kullanımıyla ilgili detaylar netleşti. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm tarihi binanın kullanımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

PLANLAMASI YAPILDI

“Numune kampüsü içerisindeki binaların tamamının planlanması yapıldı. B Blok’ta 400’e yakın personeliyle Halk Sağlığı Başkanlığı; başhekimlik olarak kullanılan A Blok’ta Altındağ ve Çankaya İlçe Sağlık müdürlükleri hizmet vermeye başladı. A Blok’taki alt kısımda ise halk sağlığı laboratuvarımız yer alıyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi de açılma aşamasında. Acil servisin bulunduğu C Blok’a ise 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin taşınması planlandı. Böylelikle Numune Hastanesi’nin bütün binalarında tekrar sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.” Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Etlik Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi’nde hizmet vereceğini de belirten Gülüm, mevcut binanın ise 112 Komuta Kontrol Merkezi olarak planlandığı aktardı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Numune binası yine sağlığa hizmet edecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ekim 2019 tarihinde saat 17 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Numune binası yine sağlığa hizmet edecek haberi güncellenecektir.

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