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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Noel Baba ile eğlendiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2018 tarihinde saat 15 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Noel Baba ile eğlendiler haberi güncellenecektir.