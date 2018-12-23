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Ankara Haberleri: Noel Baba ile eğlendiler

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Noel Baba ile eğlendiler

Doğahan GİRİTLİOĞLU
23.12.2018 - 15:40Son Güncelleme :

Ev ortamında butik partilerin düzenlendiği Bi-Party House, 2019’u özel bir partiyle karşıladı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

‘Bi Event House’ adı verilen salondaki özel konseptli partiye aileleriyle birlikte katılan minik misafirler, giydikleri kostümlerle eğlendi. Gecenin sonunda bütün konuklar, ‘Noel Baba’yla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin ev sahipliğini yapan ‘Bi-Party House’un sahibi Bilge Apaydın, yeni yıl için geri sayımın başladığı hafta içerisinde talep doğrultusunda aynı partilerin devam edeceğini söyledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Noel Baba ile eğlendiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2018 tarihinde saat 15 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Noel Baba ile eğlendiler haberi güncellenecektir.

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