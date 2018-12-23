Noel Baba ile eğlendiler

‘Bi Event House’ adı verilen salondaki özel konseptli partiye aileleriyle birlikte katılan minik misafirler, giydikleri kostümlerle eğlendi. Gecenin sonunda bütün konuklar, ‘Noel Baba’yla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin ev sahipliğini yapan ‘Bi-Party House’un sahibi Bilge Apaydın, yeni yıl için geri sayımın başladığı hafta içerisinde talep doğrultusunda aynı partilerin devam edeceğini söyledi.
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