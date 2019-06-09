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Ankara Haberleri: Nöbet sırası Kaşıkçılar’da

ANKARA HABERLERİ

Nöbet sırası Kaşıkçılar’da

Hürriyet Haber
09.06.2019 - 13:36Son Güncelleme :

Devlet Tiyatroları’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Nöbetçi Tiyatro uygulaması, bu sezon da devam ediyor.

Hürriyet Haber

Uygulama ile sezonun en çok sevilen eserlerinden bazıları Ankara’da Küçük Sahne’de izleyici ile buluşuyor. Gösterimler kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Kaşıkçılar’, 11-15 Haziran tarihleri arasında sahnelenecek. Müsahipzade Celal’in yazdığı oyunu Metin Oyman yönetiyor. Oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa’nın konağında cariye olan Nurhayat’ın aşkını konu alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Nöbet sırası Kaşıkçılar’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 13 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Nöbet sırası Kaşıkçılar’da haberi güncellenecektir.

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