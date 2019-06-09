Nöbet sırası Kaşıkçılar’da

Uygulama ile sezonun en çok sevilen eserlerinden bazıları Ankara’da Küçük Sahne’de izleyici ile buluşuyor. Gösterimler kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Kaşıkçılar’, 11-15 Haziran tarihleri arasında sahnelenecek. Müsahipzade Celal’in yazdığı oyunu Metin Oyman yönetiyor. Oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa’nın konağında cariye olan Nurhayat’ın aşkını konu alıyor.