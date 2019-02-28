Nineden toruna yankesici aile

Ankara’da yankesicilik yöntemiyle soyulduğunu belirten çok sayıda vatandaşın başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık teknik-fiziki takibin ardından deşifre edilen yankesicilere yönelik 6 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Hedefteki 13 şüpheliden aralarında örgüt lideri olduğu belirlenen 65 yaşındaki G.K. adlı kadının da bulunduğu 3’ü çocuk 11 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri firardaki 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

ŞİFRELİ KONUŞMA, ÇEMBER YÖNTEMİ

Yankesicilik çetesinin polisin takibinden kaçmak için telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları, polisler için “amcalar” dedikleri, polisin takibinden şüphelendikleri zaman “amcalar geldi, çalışmaya mola verelim” diye konuştukları öğrenildi. Çetenin yankesicilik yöntemi de deşifre edildi. Çetenin, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan birini gözüne kestirdiği, otobüs geldiği esnada vatandaşı sıkıştırarak çembere aldıkları, 2 çete üyesi perdeleme yaparken, diğer çete üyesinin ise vatandaşın cebindeki cüzdan, para, telefon ve değerli eşyaları aldığı, otobüse binmeden de ayrıldıkları belirlendi.

HALA EMEKLİ OLMADINIZ MI?

Çetenin bu yöntemle son dönemde Ankara’da 21 kişiyi soyduğu öğrenildi. Yankesiciliği meslek haline getiren çetenin, küçük yaştaki çocuklarına da nasıl yankesicilik yapılacağını öğrettikleri, örgüt lideri olan ve çete içinde “Nine” diye hitap edilen G.K. tarafından eğitimden geçirildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, kameralardan tespit edilmemek için sürekli kıyafet değiştirdikleri, şapka, bere, eşarp ve başörtüsü taktıkları belirlendi. Çete lideri G.K.’nın kendisini yakalayan polise, “Siz hala emekli olmadınız mı” diye söylendiği, polislerin ise “Biz emekli olmadık ama bu dosyayla seni emekli ederiz” dedikleri de öğrenildi. Emniyetteki sorguları sırasında yankesicilik anlarına ilişkin görüntüler izletilen şüphelilerin, suçlamaları inkar ettikleri bilgisi edinildi. Mahkemeye çıkarılan çete üyelerinden 9’u tutuklandı.