Nilsu çiziyor ailesi yapıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde yaşayan Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Ünlü, ev hanımı eşi Nilgün Ünlü ile birlikte ahşap oyuncak atölyesi kurdu. Boş zamanlarında atölyenin yolunu tutan Ünlü çifti, çocukları için ahşap oyuncak üretiyor. 10 yaşındaki kızları Nilsu'nun hayal edip çizdiği her oyuncağı ahşapla buluşturan anne baba, bugüne kadar yüzlerce oyuncak yaptı. Evlerinde ahşap oyuncak koleksiyonu oluşturan çiftin hedefi; anne ve babaları bu konuda bilinçlendirerek çocukları zararlı oyuncaklardan uzak tutmak. Geleneksel oyuncaklarla, modern oyuncakları bir arada üreten Ünlü çifti, atölyelerinde çocukları da ağırlıyor.

GIDA BOYASI KULLANIYORUZ

Olumlu tepkiler aldıklarını belirten Musa Ünlü, şunları söyledi: "Bütün aile birlikte yapıyoruz bunları. Kızım çiziyor biz de yapıyoruz. Modern oyuncakları ahşap oyuncaklara dönüştürdük. İnsanlar artık bilinçlendi. 'Çocuğum neden sağlıksız oyuncaklarla oynasın' düşüncesi var. Fiyatlarımız da çok uygun. Piyasada 300-500 liraya mal edilen oyuncağı biz 50 liraya mal ediyoruz. Kâr amacımız yok, çocuklar oynasın, sağlıklı olsunlar diye yapıyoruz. Gıda boyası kullanıyoruz.”

Kızları için ahşap oyuncak yapımına başladıklarını belirten anne Nilgün Ünlü de, ”Kızımız ünlü bir markanın oyuncaklarına merak salmıştı. İlk önce dolap istedi, sonra oturma odası derken başladık ve çoğaldı. Biz de dedik ki 'Neden daha sağlıklı olmasın?' Biz çocukluğumuzda oynadığımız oyuncakları kızımıza anlattık. Sonra nasıl oyuncakları daha sağlıklı ve güvenli hale getirebiliriz diye düşündük. Ona zarar veren hiçbir şeyle başka çocukların oynamasına izin vermiyoruz” dedi.

KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Anne ve babasının yaptığı oyuncakların kendini çok mutlu ettiğini belirten Nilsu Ünlü ise şunları söyledi: ”Ben bir oyuncak istemiştim babamdan. Babam bu oyuncağın sağlıksız olduğunu söyledi. Sonra bana ahşap kullanarak bu oyuncağın aynısını yaptı. Ailem plastik oyuncakların sağlıksız olduğunu düşünüyor, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ahşap evlerimiz var. Bu evleri ben kendim tasarlayarak yaptım. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu şekilde benim daha sağlıklı yaşamamı sağlıyorlar. Ailemle beraber yapıyoruz bu oyuncakları. Okuldan çıkıyorum, çizimler yapıyorum, buraya gelip yardım ediyorum."