Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Nihai çözüm validatör

Ankara Haberleri: Nihai çözüm validatör

ANKARA HABERLERİ

Nihai çözüm validatör

Murat YILMAZ
25.04.2019 - 09:08Son Güncelleme :

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara da, kooperatiflerine bağlı otobüslerin Ankarakart sistemi ile hizmet verdiğini, olayın meydana geldiği otobüsle kendi araçlarının karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Murat YILMAZ

Kara, paralı hizmet veren özel halk otobüslerine validatör takılarak Ankarakart sistemine geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Yaşanan bu tür sorunların bu şekilde çözüleceğini belirten Kara yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Olaya karışan araç Ankara Halk Otobüsleri Odası’na bağlı olarak çalışan halen elektronik para toplama sistemi (validatör) taktırmamış araçlardandır. Kooperatifimize bağlı çalışan tüm otobüslerde 65 yaş ve üstü misafirlerimiz günün her saatinde ücretsiz olarak hizmet almaktadır.

ODANIN DİRENCİ KABUL EDİLEMEZ

65 yaş üstü vatandaşlarımızın sorunsuz olarak ulaşım sağlayabilmesi için, ÖHO’ya bağlı çalışan 200 adet otobüsün, validatör montaj işleminin tamamlanması ve EGO tarifelerine göre hizmet vermeye başlaması gerekmektedir. EGO tarafından validatör bağlanması için tüm hazırlıklar yapılmasına rağmen, odanın validatör bağlatmamak için direnç göstermesi, bizler tarafından anlaşılmamakta ve kabul edilmemektedir. Validatör bağlanması bu tip sorunların, nihai çözüme ulaşması için yapılması gereken tek işlemdir.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Nihai çözüm validatör hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Nihai çözüm validatör haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yem ham maddelerindeki vergiler indirilsin

Yem ham maddelerindeki vergiler indirilsin

Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak

Amacımız ‘Ankara balı’nı marka yapmak

ÖHO ayıbına büyük tepki

ÖHO ayıbına büyük tepki

Sanat günleri başlıyor

Sanat günleri başlıyor

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Çiftçi kadınlardan ‘sıfır atık’la üretim

Çiftçi kadınlardan ‘sıfır atık’la üretim

10. yıla özel kutlama

10. yıla özel kutlama

Genç doktorların mutlu günü

Genç doktorların mutlu günü

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.