Nihai çözüm validatör

Kara, paralı hizmet veren özel halk otobüslerine validatör takılarak Ankarakart sistemine geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Yaşanan bu tür sorunların bu şekilde çözüleceğini belirten Kara yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Olaya karışan araç Ankara Halk Otobüsleri Odası’na bağlı olarak çalışan halen elektronik para toplama sistemi (validatör) taktırmamış araçlardandır. Kooperatifimize bağlı çalışan tüm otobüslerde 65 yaş ve üstü misafirlerimiz günün her saatinde ücretsiz olarak hizmet almaktadır.



ODANIN DİRENCİ KABUL EDİLEMEZ



65 yaş üstü vatandaşlarımızın sorunsuz olarak ulaşım sağlayabilmesi için, ÖHO’ya bağlı çalışan 200 adet otobüsün, validatör montaj işleminin tamamlanması ve EGO tarifelerine göre hizmet vermeye başlaması gerekmektedir. EGO tarafından validatör bağlanması için tüm hazırlıklar yapılmasına rağmen, odanın validatör bağlatmamak için direnç göstermesi, bizler tarafından anlaşılmamakta ve kabul edilmemektedir. Validatör bağlanması bu tip sorunların, nihai çözüme ulaşması için yapılması gereken tek işlemdir.”