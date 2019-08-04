Nehir kurudu çiftçi endişeli

Ankara’nın Polatlı ilçesinin, soğan üretiminde önemli bir yere sahip olan Yeniköseler Köyü’nde yaz soğan sökümü başladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı yaz soğan sökümünde, çuvallanan soğanların kilosu, aracılara 50 kuruştan satılıyor. Çiftçiler ise kış soğanlarının yetişmesi için ihtiyaç duyulan suyun teminini sağladıkları Sakarya Nehri’nin kurumasından dolayı endişeli. Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin birleşerek geçtiği Yeniköseler Köyü'nde yaşanan su sıkıntısından dolayı bölgede bulunan canlı yaşamı da tehlike altında. Nehrin kuruması ve gerekli önemlerin alınmamasından şikâyetçi olan çiftçiler, kışın Sakarya Nehri'nin debisi yüksekken suyu tutmanın yollarını arıyor.







KIŞIN BOŞA AKIYOR

Çiftçilikle uğraşan Mürsel Özkan, “Şu an hasat yeni başladı. Çiftçi, fiyatların düşük olmasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Bu hasat 20 Ağustos’tan sonra artış gösterecek. Daha sıkıntılı günler bizi bekliyor. Şu anda büyük ölçüde su sıkıntısı çekiyoruz. Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri’nden gelen su bize yetmiyor. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyoruz. Kışın 4-5 ay su boşa akıyor” dedi. Sakarya Nehri'nin geçtiği köylerde yanlış sulama yapıldığını belirten Özkan, “Vahşi sulama yapılıyor. Yağmurlama sistemiyle sulama yapılsa toplam suyun 3'te 1'i harcanır. Bunun araştırılarak çözülmesini istiyoruz” diye konuştu. Yeniköseler Köyü’nde çiftçilik yapan Tunahan Ünal da, şunları söyledi: “Fiyatlar çok düşük seviyede başladı. Soğanlar köyümüzden 40-60 kuruş arası gidiyor. Yeniköseler, Polatlı’nın en çok soğan üreten köyü. Şu an suyumuz yok. Soğanları bıraktık, Sakarya Nehri’nde yaşayan balıkların, yılanların hayvanların ölmesi içler acısı. Belirli yerlere kapaklı bent yapılabilir, barajlardaki su seviyesi yükseltilebilir.”

SULAMADAN VAZGEÇTİK BİNLERCE HAYVANIN ÖLÜMÜNÜ SEYREDİYORUZ

Alperhan Bilgin ise şu tespitlerde bulundu: “Bulunduğumuz yer Porsuk Nehri ile Sakarya Nehri'nin birleştiği alan. Kış günü debisinin yüksekliğinden dolayı topraklarımızı ve mahsullerimizi su basan bir yer. Fakat şu anda Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin birleşmesine rağmen tamamen acı suyla kaplı. Şu anda burada kurbağa dahi yaşamıyor. Biz bu nehirden tarlamızı sulayıp, ekmek yiyen ve bu şekilde Türkiye ekonomisine katkıda bulunan insanlarız. Fakat biz artık kendi sulamamızdan vazgeçtik, şuradaki milyonlarca balığın ve hayvanın ölümünü seyrediyoruz.”