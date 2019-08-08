Neden yapıldığı belli değil

Başkanı Yavaş'ın 100 günlük faaliyet raporuna ilişkin konuşan Özcan, şunları söyledi: "Diğer gelirler bölümüne baktığımızda 2 buçuk milyarlık bir gelir var. Diğer gelirlerden kasıt merkezi hükümetin vermiş olduğu destektir. 100 günden öncesine, son seçim dönemine baktığımızda seçim bütçesi diyorlar ama tam tersine Büyükşehir’in devletten gelen miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 360 milyon, ilk yüz günde 2 buçuk milyar. Yani 1 milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. Böyle bir artışta 136 milyon tasarruf ettik denilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece giderler kaleminde personel giderine baktığımız zaman Mustafa Tuna beyin 100 günlük son giderine bakıldığında 105 milyonluk bir gideri var. İlk 100 günde 232 milyonluk bir personel gideri var. Yüzde 120 bir artış var."