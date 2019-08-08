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Ankara Haberleri: Neden yapıldığı belli değil

ANKARA HABERLERİ

Neden yapıldığı belli değil

Hülya KEKLİK-Nurullah GEYLANİ/İHA
08.08.2019 - 09:20Son Güncelleme :

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasarruf açıklamalarına ilişkin, "Tasarruf belediyeciliği ile 136 milyonluk bir tasarruf edildiğini, bu tasarrufun da 100 günlük faaliyetler içinde önemli bir madde olarak öne çıkarıldığını görüyoruz. Bu tasarrufun neden yapıldığı, hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil" dedi.

Hülya KEKLİK-Nurullah GEYLANİ/İHA

Başkanı Yavaş'ın 100 günlük faaliyet raporuna ilişkin konuşan Özcan, şunları söyledi: "Diğer gelirler bölümüne baktığımızda 2 buçuk milyarlık bir gelir var. Diğer gelirlerden kasıt merkezi hükümetin vermiş olduğu destektir. 100 günden öncesine, son seçim dönemine baktığımızda seçim bütçesi diyorlar ama tam tersine Büyükşehir’in devletten gelen miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 360 milyon, ilk yüz günde 2 buçuk milyar. Yani 1 milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. Böyle bir artışta 136 milyon tasarruf ettik denilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece giderler kaleminde personel giderine baktığımız zaman Mustafa Tuna beyin 100 günlük son giderine bakıldığında 105 milyonluk bir gideri var. İlk 100 günde 232 milyonluk bir personel gideri var. Yüzde 120 bir artış var." 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Neden yapıldığı belli değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Neden yapıldığı belli değil haberi güncellenecektir.

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