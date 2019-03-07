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Ankara Haberleri: Ne yavaşı, kimsenin durmaya niyeti yok

ANKARA HABERLERİ

Ne yavaşı, kimsenin durmaya niyeti yok

Murat YILMAZ
07.03.2019 - 09:37Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı’nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş’ın ‘Yavaş Yavaş’ sloganına yönelik eleştirisini sürdürdü. Özhaseki, “Ne yavaşı, 5 bin tane iş yapılacak, koşarak, uçak hızıyla yapılacak. Kimsenin durmaya niyeti yok” dedi.

Murat YILMAZ

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki seçim çalışmaları kapsamında dün TÜGİAD Ankara Şubesi üyeleri ile buluştu, Türk-İş’i ziyaret etti ve ardından Hak-İş Konfederasyonu’nun kadınlar günü etkinliğine katıldı. Millet İttifakı Ankara Adayı Mansur Yavaş’ı projesi olmamakla eleştiren Özhaseki açıklamalarını şöyle sürdürdü:

BİR TANE PROJE DUYMADIK

“25 ilçede 5 bine yakın proje var. Üzüldüğüm taraf şurası; önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı vardı sonra DSP’nin adayı çıktı, dün Vatan Partisi’nin adayı çıkmış, bir aday daha var ama doğru dürüst proje söyleyen yok. Vatan Partisi’nin adayı hanımefendi projelerini açıklamış, vallahi tebrik ediyorum. Bir kısmına katılmıyorum ama emek vermiş projelerini açıklamış. DSP adayı da açıklamak üzereymiş öyle söylüyorlar. Bakarız projeler üzerinde ‘bu doğru bu yanlış’ deriz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı iki dönemdir aday, üçüncü dönem milletin önüne çıkmış daha bir tane proje duymadık. Böyle bir şey yok burası Ankara. Anadolu’nun en ücra köşesinde 3-5 bin nüfuslu yerlerde adaylarımız çıkıp projelerini açıklıyorlar, kitap haline getirip bastırıyorlar altına da imza atıyorlar. Herkes bunu açıklıyor.

YAVAŞ YAVAŞ EVDE OLUR

Ankara’ya geliyoruz, proje konuşamıyoruz böyle bir şey olabilir mi. Karşı rakiplerin ulaşımda, yeşil alanda, çevre konusunda ne düşündüğünü, kadınlar için projelerinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Televizyonda sıkıştırdılar ‘Projeniz var mı’ diye, ‘Olmaz olur mu var, en büyük projem su paraları. Mustafa Tuna ucuzlattı ya’ dedi. İki tane yerel yönetim dergisi okuyan adam su parasının tarife olduğunu bilir. Mustafa Tuna ile konuştuk su fiyatlarını yüzde 30 geriye çektik. Bizim rakibin projeleri bitti. Niye adaysın kardeşim o zaman. Böyle bir şey olabilir mi. ‘Yavaş Yavaş’ diye slogan okudum. Ne yavaşı, 5 bin tane iş yapılacak, koşarak, uçak hızıyla yapılacak. Kimsenin durmaya niyeti yok. Dünya şehirleri almış başını gidiyor. Yavaş yavaş evde olur, evinize gidersiniz televizyonun karşısına geçersiniz maç veya film izler keyif yaparsınız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ne yavaşı, kimsenin durmaya niyeti yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mart 2019 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ne yavaşı, kimsenin durmaya niyeti yok haberi güncellenecektir.

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