Ne yaptın amcaoğlu

Edinilen bilgiye göre, Sincan’daki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç., Fatih C., Seyit Ç., Şakir G., İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D.'ye ait evden çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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