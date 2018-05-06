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Ankara Haberleri: Ne yaptın amcaoğlu

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Ne yaptın amcaoğlu

Hürriyet Haber
06.05.2018 - 16:12Son Güncelleme :

Gölbaşı’nda amcasının oğlunun evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet Haber

Edinilen bilgiye göre, Sincan’daki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç., Fatih C., Seyit Ç., Şakir G., İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D.'ye ait evden çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: hırsızlık , amcaoğlu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ne yaptın amcaoğlu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2018 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ne yaptın amcaoğlu haberi güncellenecektir.

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