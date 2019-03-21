Dün Keçiören Dutluk’ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, özetle şöyle konuştu: “Ankara’yı kaybedeceklerini anlayınca mahkeme kararları olmasına rağmen inanılmaz iftiralara başladılar ve hâla devam ediyorlar. Yapacağımız tek şey, onları sandığa gömmek. Kötülükleriyle birlikte gömmek. Artık Allah’tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Bekliyorum bakalım, şurada 8-10 gün kaldı. Şapkalarından daha neler çıkaracaklar. Değerli hemşehrilerim Ankara kararını vermiş. Ne yaparsa yapsınlar sandıklar patlayacak. Ankara’da yönetim değişecek.

10 GÜN SONRA YÖNETİM DEĞİŞECEK

Bu kadar kötülüğe yapacağımız bir şey var. Sandıklara sahip çıkacağız. 2014’ün acısını yaşamayacağız. Kararlı bir şekilde bu yapılanlara karşı en güzel şey, bir tek oyun boşa gitmesine engel olarak, o sandıkları sayım merkezine gidene kadar takip etmek. Sadece görevliler değil, bütün Ankaralılar. En ufak bir hileye, suistimale izin vermeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız. 10 gün kaldı. 10 gün sonra bu algı, yönetim değişecek. İnşallah 1 Nisan’da hep birlike Ankara’ya huzuru ve bereketi getireceğiz.”

NE EKOLOJİYE UYGUN NE DE HALKIN İHTİYACI

Rakibi Mehmet Özhaseki’nin plaj projesini de eleştiren Yavaş, “Bizim projelerimizin hepsi insana dokunan projeler. ‘Kayseri’ye deniz getireceğim’ demiş, projelendirmiş, ‘Şehr-i derya’ diye ortaya çıkarmış. Ne ekolojiye uygun ne de halkın ihtiyacı bunlar. Şimdi de gelmiş Ankara’ya Mavi Plaj yapacakmış. Millet açlıktan kırılıyor. İşte bu fark, vatandaşın içinde gezmediğinden doğuyor” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ, TÜRKİYE MARKASI

Kılıçdaroğlu da, iftiralar atıldığını söylediği Yavaş için destek istedi ve “Mansur Yavaş iftiralar ve aklanması nedeniyle bir Türkiye markası. Büyükşehirde oylarımızı Mansur Yavaş’a vereceğiz” dedi.