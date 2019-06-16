Ne ehliyet ne plaka

DEVLETİ DE ZARARA UĞRATIYORLAR



Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, “Biz, araç muayenemizi yaptırıyoruz, vergimizi veriyoruz, cezamızı yatırıyoruz. Yani devlete gelir sağlıyoruz. Onlar, ehliyetsiz, plakasız ve evraksız motosikletlerle çalışıyorlar. Yani, devleti de zarara uğratıyorlar” dedi.



İŞSİZ KALMAMIZA NEDEN OLUYORLAR



Sağlam, kendilerinin günlük 110-120 TL’den çalışırken, mültecilerin 50-60 TL’den çalışarak birçok motosikletli kuryenin işsiz kalmasına neden olduğunu da belirterek, “Ekmeğimizle oynanmasına izin vermek istemiyoruz. Tüm yetkililerden, bir an önce adımlar atılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.



