Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ne ehliyet ne plaka

Ankara Haberleri: Ne ehliyet ne plaka

ANKARA HABERLERİ

Ne ehliyet ne plaka

Hürriyet Haber
16.06.2019 - 16:38Son Güncelleme :

Ankara’da çoğunluğu Suriyeli olan mültecilerin ‘ehliyetsiz ve plakasız’ şekilde motosikletli kuryelik yapmaları, kayıt altında çalışan diğer kuryeleri isyan noktasına getirdi.

Hürriyet Haber

DEVLETİ DE ZARARA UĞRATIYORLAR

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, “Biz, araç muayenemizi yaptırıyoruz, vergimizi veriyoruz, cezamızı yatırıyoruz. Yani devlete gelir sağlıyoruz. Onlar, ehliyetsiz, plakasız ve evraksız motosikletlerle çalışıyorlar. Yani, devleti de zarara uğratıyorlar” dedi.

İŞSİZ KALMAMIZA NEDEN OLUYORLAR

Sağlam, kendilerinin günlük 110-120 TL’den çalışırken, mültecilerin 50-60 TL’den çalışarak birçok motosikletli kuryenin işsiz kalmasına neden olduğunu da belirterek, “Ekmeğimizle oynanmasına izin vermek istemiyoruz. Tüm yetkililerden, bir an önce adımlar atılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Ehliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kuryeEhliyetsiz, plakasız ve evraksız... Suriyeli moto kurye

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ne ehliyet ne plaka hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 16 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ne ehliyet ne plaka haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Gurbet sergisi

Gurbet sergisi

Çevrenin önemini sahnede anlattılar

Çevrenin önemini sahnede anlattılar

Gençler’de umutlu günler

Gençler’de umutlu günler

Hedefi hastalığı Küba’da araştırmak

Hedefi hastalığı Küba’da araştırmak

Fotoğraf makinesiyle kuş yakalayacaklar

Fotoğraf makinesiyle kuş yakalayacaklar

Lokantadaki yangın büfeye de sıçradı

Lokantadaki yangın büfeye de sıçradı

Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

İlk turu Turgut Altınok attı

İlk turu Turgut Altınok attı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Haziran 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:12
  • Öğle
    12:54
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:26
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.