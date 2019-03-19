Köylere güneş enerjisi taktıracaklarını belirten Yavaş, “Ben istiyorum ki köylüler ne elektrik ne su parası ödesinler” dedi. Nallıhan’da da jeotermal enerjiye geçeceklerini aktaran Yavaş “Nallıhan’ın da termal suyu olacak” diye konuştu. Yavaş iki ilçede özetle şunları söyledi:

EN AZ 10 PUAN FARKLA ALACAĞIZ

“Ankara’da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki ‘Üçlü olsun güçlü olsun.’ Ama bakıyoruz Ankara’nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül’ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül’deki hemşehrilerimizle tanışıyoruz. Hemşehrinizin yapacağı hizmeti bir başkası yapamaz. Bu yüzyılın fırsatı. Bizler istiyoruz ki Ankara’nın köylerini ilçelerini kalkındıralım. Seçimler sert geçiyor. İftiralar havada uçuşuyor. Daha ne kadar karalama olacak bilmiyoruz. Vız gelir tırıs gider. En az 10 puan farkla alacağız. Ankaralı kararını verdi. Alışmışlar, çılgın projelere. Durup durup ‘Projesi yok’ diyorlar. Benim çılgın projem yok. Ankaralı’ya sorduk, iş istiyorlar ekmek istiyorlar, biz Ankara’yı zengin etmek istiyoruz.

SEMBOLİK RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ

Sudan belediyenin 1 katrilyon para kazandığını söylemiştim hemen yüzde 30 indirim yaptılar, daha başkan olmadan bir projemizi yaptırmış olduk. Köylerde yaşayanların su ücretleri 2-3 kuruş gibi sembolik rakamlara indireceğiz. Köylere güneş enerjisi taktıracağız. Ben istiyorum ki köylüler ne elektrik ne su parası ödesinler. Ben yurt dışından şehir dışından gelen bitki uygulamasına son vermek istiyorum. Sözleşmeli üretim ile bitkileri sizlerden alıp, sizin ürettiklerinizi almak istiyoruz. Buralardan alınan ağaçların hepsi kuruyor. Kırsal kalkınma projeleri ile aynı zamanda hayvancılığı da teşvik edeceğiz. Ankara’nın her yerinden teşvik ederek, Uruguay’dan hayvan gelmesini engelleyeceğiz. Seralar kurduracağız. Her yerde sıcak su var. Jeotermal enerjiye geçmek suretiyle Nallıhan’ın da termal suyu olacak.”