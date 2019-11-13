Nallıhan’da itfaiyenin garajla imtihanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısının dördüncü oturumunu önceki gün Meclis İkinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis, gündemde yer alan ‘Nallıhan ve Çayırhan Mahallesi’nde itfaiye istasyon binası yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu da görüştü. AK Parti Nallıhan Meclis Üyesi Gökhan Arıcı’nın önergesi üzerine hazırlanan raporda Nallıhan ve Çayırhan’da iki itfaiye istasyonunun Nallıhan Belediyesi garajında hizmet verdiğine dikkat çekilerek önceki dönem istasyon yapımı için arazi tahsislerinin yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARIN BİR KISMI DIŞARIDA

Raporda, “Kış aylarında araçların bir kısmı dışarıda kalmakta ve soğuk havalarda don riski taşımakta. Bu nedenle ileri ki zamanlarda herhangi bir olumsuzlukla karşılamamak adına Nallıhan ilçesi ve Çayırhan Mahallesi’ne itfaiye istasyon binası yapılmasına ilişkin konu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür” denildi. İtfaiye istasyonu yapılmasına ilişkin komisyon raporu AK Parti ve MHP’nin ‘kabul’ CHP ve İYİ Parti gruplarının ‘ret’ oyu kullanması üzerine oy çokluğuyla kabul edildi.

EKSİ DERECELERE DÜŞÜYOR

Mevcut araç garajının küçük olması nedeniyle itfaiye araçlarının suyunun kışın donma riski taşıdığını belirten Büyükşehir Meclisi AK Parti Nallıhan Meclis Üyesi Gökhan Arıcı konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Nallıhan ve Çayırhan’da itfaiye garajı yok. Nallıhan Belediyesi’ne ait garajı kullanıyorlar. Nallıhan Belediyesi’nin garaj parkı büyüdü yeni araçlar alındı. Haliyle araç parkı zorlaşıyor. İtfaiye hizmetleri 6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyemizin yetkisinde ve itfaiye hizmetleri özellik taşıyan zor bir iş. 24 saat esasına dayalı, personel açısından da dinlenmeye dair alanlarının olması gereken bir birim. Kış şartları Ankara’mızda zor. Belli günlerde eksi derecelere düşüyor. Araç garajının küçük ve yetersiz olması nedeniyle dışarıda kalan itfaiyelerin suları donma riski taşıyor. 2 bin 80 kilometrekare yüz ölçüme sahip 30 bin nüfuslu ilçeye itfaiye garajı yapılması şart.”

KADIN SIĞINMA EVİNİN ADRESİ AÇIK YAZILDI

Öte yandan Meclis, mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan bir binanın kadın barınma evi olarak kullanılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Aslı Kuzulu’nun imzası ve Başkan Mansur Yavaş’ın oluruyla Meclis’e gelen Başkanlık Yazısı’nda ve Meclis gündeminde kadın barınma evinini adresinin açık şekilde yazıldığı dikkat çekti. Meclis’te ayrıca ilçe belediyelerine çöp konteyneri ve çöp kovası desteğinde bulunulması ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu yerleşkesi çevre düzenlemesinin Büyükşehir tarafından yapılması da oy birliğiyle kararlaştırıldı.